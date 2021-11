Quantos gols Jô fez pelo Corinthians em clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Santos?

Jô tornou-se um atleta decisivo para o Corinthians em 2021. O atacante é primordial para o time de Sylvinho em clássicos contra os principais adversários de São Paulo. Na tarde deste domingo (21), ele fez um dos gols do time na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O centroavante marcou o primeiro gol do triunfo obtido na Neo Química Arena. Ele se tornou um dos destaques do plantel quando a equipe enfrenta os seus três principais oponentes — Palmeiras, São Paulo e Santos.

O principal freguês do atacante corintiano é o Palmeiras — o time do Allianz Parque sofreu quatro dos dez gols do atleta em clássicos. A equipe é que mais teve problemas com o jogador de 34 anos.

São Paulo e Santos sofreram o mesmo número de gols de Jô na história dos clássicos. O atacante marcou em três oportunidades no Majestoso. Na tarde deste domingo (21), ele igualou o quantia de gols feitos no clássico contra o Santos — ele fez o primeiro do triunfo por 2 a 0.

De volta ao Corinthians na temporada passada, o atacante soma 48 jogos. No período, o atleta fez dez gols e se responsabilizou por seis assistências.

Jô, que tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. O atacante é agenciado por Giuliano Bertolucci. O agente é responsável por grandes nomes do futebol nacional, como David Luiz, Oscar e outros.