Quantos anos tem o filho Fagner, que assinou com o Corinthians?

Filho mais velho do lateral, Henrique, apelidado de "Fagninho" pela Fiel, firmou seu primeiro vínculo com o clube para jogar nas categorias de base

O assinou com um novo reforço.. para o futuro. Nesta terça-feira (24), o filho mais velho do lateral Fagner firmou seu primeiro contrato com o , mesmo clube que revelou o pai ao futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dos principais jogadores do Corinthians nos dias de hoje, Fagner vê seu filho mais velho, Henrique, começando a seguir seus passos. O garoto, que conquistou a Fiel com seu amor pelo time, fazia parte da equipe de Futsal do Timão e, agora segue para o time de futebol de campo, nas categorias de base.

Mais times

Quantos anos tem o filho do Fganer?

Atualmente com 11 anos, Henrique está há alguns anos no clube e vai vivendo a transição das quadras para a grama. O vínculo assinado coloca o "Fagninho", como ficou conhecido pela torcida, na categoria sub-12 do Corinthians.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Por conta da idade, Henrique ainda não assinou um contrato profissional, apenas um vínculo federativo, que permite que o Timão o inscreva em competições oficiais e, futuramente, tenha direito de parte dos contratos do atleta, a partir do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com o novo contrato, Henrique ainda não terá um salário, mas sim uma ajuda de custo e alimentação pagos pelo Corinthians.

Mais artigos abaixo

Nas redes sociais, tanto Fagner quanto Henrique comemoraram a nova fase da carreira do garoto. "Obrigado Senhor pelo primeiro vínculo com o Timão", escreveu o menino, enquanto o pai se mostrou orgulhoso do filho: "Parabéns filho, Henrique, agora federado pelo Corinthians. Que seja o início de uma história linda, de muito aprendizado, luta e conquistas. Te amo, conte sempre comigo e parabéns de novo".

Desde pequeno, quando acompanhava o pai nos treinos do Timão ou parecia nos jogos, o "Mini Fagner" caiu nas graças da torcida. Em diversos vídeos postados por ele ou pelo pai, Henrique mostra a habilidade com a bola, batendo faltas ou fazendo brincadeiras com o elenco - desde então, a Fiel torcida pede para o Corinthians olhar com atenção para o "futuro da base".

Olha o filho do Fágner. pic.twitter.com/CaWlcEfD7L — Teleco1910 (@Teleco1910) January 24, 2019

Henrique, então, está seguindo os passos do pai. O lateral foi revelado pelo Corinthians ainda na base , tendo feito sua estreia no time em 2006, com apenas 17 anos. Desde então, passou por , e , até retornar ao Timão e ganhar diversos títulos.