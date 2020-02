Quantos anos tem Marta? Quando ela faz aniversário?

Quando ela começou a jogar? Onde ela joga atualmente? Quais times ela já defendeu na carreira? Quantas Bolas de Ouro ela ganhou?

A rainha do futebol completa no dia 19 de Fevereiro mais um ano de vida. Marta chega aos 34 anos ainda jogando em alto nível e pronta para defender o em mais uma Olimpíada. Ao longo de sua tragetória no futebol, a alagoana coleciona prêmios e títulos que a colocam como uma das maiores de todos os tempos no esporte.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira tudo sobre a vitoriosa carreira da craque brasileira.

Mais times

Quantos anos Marta tem?

Marta tem 34 anos. Ela faz aniversário no dia 19 de Fevereiro.

Quantas vezes Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo?

A brasileira já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, um recorde no futebol feminino. Ela recebeu a honraria em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

Leo Messi é o único jogador que também tem seis prêmios de melhor do mundo.

Onde Marta joga atualmente?

A atacante está atuando no Orlando Pride, time da NWSL, principal liga feminina de futebol dos . Ela é parceira de ataque de Alex Morgan, craque da seleção norte-americana.

The bday celebrations aren't over. Happy Birthday to the G.O.A.T., Marta! 🎈🎊 pic.twitter.com/bnHnNdaNBD — Orlando Pride (@ORLPride) February 19, 2020

Quando Marta começou a jogar?

Marta começou sua carreira nas categorias de base do , de Alagoas. Sua estreia no profissional aconteceu em 2000, pelo , do Rio de Janeiro. Ela jogou por dois anos no clube cruzmaltino.

Quais times Marta já atuou?

Profissionalmente, Marta já defendeu dez clubes.

(2000 - 2002); -MG (2002 - 2004); Umea IK- (2004 - 2009); Los Angeles Sol (2009 - 2010); (2009 - 2010 e 2011); FC Gold Pride-EUA (2010); New York Flash (2011); Tyreso FF-Suécia (2012 - 2014); FC Rosengard-Suécia (2014 - 2017); Orlando Pride (desde 2017).

Quantos gols Marta tem em Copas do Mundo?

A craque brasileira já soma 17 gols em Mundiais, sendo a maior artilheira da história do futebol neste torneio, tanto no masculino quanto no feminino.

Mais artigos abaixo

Marta já soma cinco Copas do Mundo na carreira: 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.