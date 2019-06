Quanto vale o venezuelano Soteldo? Para presidente do Santos, mais de R$ 200 milhões

José Carlos Peres, mandatário do Peixe, diz que só aceita vender o atacante venezuelano por 73 milhões de euros (R$ 217,6 milhões)

O presidente do , José Carlos Peres, disse, na noite desse domingo (23), que o venezuelano Yeferson Soteldo recebeu oferta de 17 milhões de euros (R$ 73,9 milhões) do . No entanto, ele diz que só irá liberá-lo por mais que o triplo do valor - 50 milhões de euros (R$ 217,6 milhões).

Em entrevista ao programa Esporte por Esporte, o mandatário do falou sobre o jogador que defende as cores da seleção venezuelana na atual edição da .

"Times dos estão querendo o Soteldo, o Atlanta. Já ganhamos três vezes o que pagamos. É um jogador valorizado, porque ele faz o espetáculo e dribla. Ele é o nosso pequeno polegar. Fomos muito criticados por ele ser baixinho. Mas está aí o resultado. Todo mundo quer o Soteldo. Ele não vai embora. Posso garantir. Temos uma proposta de 17 milhões de euros de um time dos Estados Unidos e somos donos de 50% dos direitos econômicos. Mas ele só sai por 50 milhões de euros", disse.

O jogador custou 3,5 milhões de dólares (R$ 13,37 milhões na cotação atual) aos cofres do clube. Os paulistas adquiriram 50% dos direitos econômicos do atleta. O Huachipato, do , mantém o mesmo percentual.