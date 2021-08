Quanto São Paulo e Botafogo recebem com a ida de Lyanco do Torino para o Southampton

Clubes brasileiros serão ressarcidos por causa do mecanismo de solidariedade criado pela Fifa. Eles foram formadores do zagueiro de 24 anos

O zagueiro Lyanco está perto de trocar o Torino pelo Southampton no mercado da bola em uma negociação de 7,5 milhões de euros (R$ 46,3 milhões na cotação atual). Dois clubes do Brasil – Botafogo e São Paulo – terão direito a uma fatia do negócio por serem formadores do atleta de 24 anos.

O jovem esteve na equipe de General Severiano dos 12 aos 17 anos de idade. Essa passagem rende 1,26% da transação ao clube carioca. Ao todo, o Bota terá direito a 94,5 mil euros (R$ 583,3 mil na cotação atual).

O São Paulo recebeu o jovem entre 17 e 20 anos de idade, o que lhe confere 1,2123% da negociação atual. Os paulistas embolsarão 90,922 mil euros (R$ 561,2 mil na cotação atual).

Os números foram concedidos pela Rede Do Futebol, especializada em situações deste tipo, à reportagem da Goal.

🚨 Lyanco-Torino-Southampton

✈️🛫Zagueiro embarcou hoje no trajeto Milão-Londres (foto do embarque) para fazer exames médicos e assinar contrato por quatro anos.

💰 Negociação de transferência encaminhada por 7,5 milhões de euros, como noticiamos semana passada na @GoalBR pic.twitter.com/uZHtbZrt4E — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 24, 2021

Os valores que serão embolsados pelos brasileiros são graças ao Mecanismo de Solidariedade, criado pela Fifa para fomentar a formação de jogadores por parte dos clubes em suas categorias de base. A ferramenta prevê que, a cada transferência internacional, 5% do valor total da negociação deve ser distribuído às equipes que contribuíram com a formação do atleta. Neste caso, o cálculo é feito de forma proporcional e entre 12 e 23 anos.

Além disso, o São Paulo tem direito a uma outra fatia. O clube acertou uma porcentagem de 7% de mais valia (lucro) de uma venda futura, na época da negociação ao Torino fechada em cerca de 6 milhões de euros. Portanto, com base nesses valores, agora o Tricolor teria direito a mais 7% em cima de 1,5 milhão de euros (valor de diferença entre as duas vendas). Ou seja, 105 mil euros (cerca de R$ 649 mil na cotação atual).

Bônus na negociação



Lyanco já defendeu as cores da seleção brasileira (Foto: Getty Images)

Além dos 7,5 milhões de euros que serão pagos pelo Southampton ao Torino pela contratação de Lyanco, haverá um bônus na negociação do jogador. Os italianos podem receber mais 2,5 milhões de euros (R$ 15,43 milhões na cotação atual) se o atleta atingir alguns objetivos coletivos em sua passagem pelo futebol inglês.

As metas não foram detalhadas, mas variam conforme conquistas da equipe na Premier League e em torneios europeus. Os valores serão pagos somente após uma temporada do defensor no clube britânico.