Quanto Palmeiras e Ceará vão ganhar com venda de Arthur Cabral para a Fiorentina?

Arthur Cabral deixou o Basel, da Suíça, para defender a Fiorentina, da Itália, por 15 milhões de euros (R$ 90,4 milhões na cotação atual). A venda do centroavante renderá um percentual a Palmeiras e Ceará por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa.

O Ceará terá direito 2,03% da transação por ser um dos clubes formadores do jovem de 23 anos e embolsará 304,5 mil euros (R$ 1,8 milhão). O Palmeiras vai faturar 0,43% pelo mesmo motivo, o que significa que 64,5 mil euros (R$ 388,9 mil). O cálculo dos percentuais foi feito pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Até dezembro do ano passado, o Palmeiras tinha direito, por contrato, a 30% da mais-valia de uma transação futura de Arthur Cabral. Ou seja, faturaria 30% sobre o lucro em relação ao que foi pago pelo Basel para levá-lo à Suíça. Os europeus pagaram 6 milhões de euros pela aquisição do atacante e o venderam por 15 milhões de euros. Isso significaria que 30% do excedente de 9 milhões de euros — cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,09 milhões) — seriam repassados aos brasileiros.

Entretanto, em dezembro de 2021, os paulistas entraram em acordo com os suíços e negociaram a mais-valia do jogador. Foi pago um montante ao Palmeiras com o intuito de evitar esta repartição do dinheiro em uma transação. Os números da época não foram revelados, mas a ideia era dar fluxo de caixa ao clube após a conquista da Libertadores.

O Ceará alega que era parceiro do Palmeiras nos 30% de mais-valia de Arthur Cabral e cobra o recebimento do valor ao clube.