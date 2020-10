Quanto os times do Brasileirão lucraram nessa janela de transferências?

Everton Cebolinha, Pedrinho, Dudu e Vitor Hugo estão entre os jogadores negociados que mais renderam aos clubes do futebol nacional

A janela de transferências para as principais ligas da Europa chegou ao fim . E com a pandemia do novo coronavírus, a venda de jogadores se tornou ainda mais importante para os clubes brasileiros . Para saber quanto os times do Brasileirão lucraram neste período, a Goal relembra as principais transferências realizadas com clubes do exterior.

Dentre as vendas que mais movimentam o futebol brasieliro, estão as saídas de Cebolinha e Pedrinho, para o , Dudu, para o Al-Duhail, do Qatar, e Evanílson, para o .

Porém, também por conta da pandemia, a janela de transferências teve uma duração bem maior do que o habitual, se estendendo até outubro de 2020. E negócios importantes também foram fechados nos últimos instantes. A venda de Vitor Hugo, do , para o futebol turco, ou a de Lucas Veríssimo, do , para o Porto, foram as maiores surpresas.

Também é importante ressaltar que, para este levantamento, apenas o valor obtido com vendas diretas foi computado - lucros obtidos com taxas de clube formador ou similares não entraram no cálculo. Da mesmo forma, também não foi considerado o valor que as transferências entre clubes brasileiros movimentaram, como a compra de Marrony, ex- , pelo , por exemplo.

Assim, apenas negociações diretas de jogadores que deixaram o com destino ao futebol internacional foram consideradas.

Quanto dinheiro os clubes ganharam com vendas de jogadores?

Foto: Divulgação/Benfica

A principal venda do futebol brasileiro foi a de Cebolinha, ao Benfica, de Jorge Jesus. Conforme antecipado pela Goal , o negócio foi fechado por aproximadamente R$ 125 milhões , mais 15% sobre uma futura transferência. O clube gaúcho, vale lembrar, detentinha de 50% dos direitos econômicos do jogador.

Foto: Alexandre Schneider/Getty

O Corinthians também teve um bom lucro em um negócio fechado com o Benfica, de , com a venda de Pedrinho, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões na época), mais um valor referente a metas cumpridas.

Então, após o final do , o clube também fechou a transferência do jovem lateral Carlos Augusto, ao Monza, da , por mais 4 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), mantendo ainda 60% dos direitos do jogador para negociações futuras.

Palmeiras

Foto: Divulgação/Twitter

O Palmeiras também foi um dos times que mais lucrou com a saída de jogadores para o futebol internacional.

Ainda em julho, o clube acertou o empréstimo de Dudu para o Al-Duhail, do Qatar , por sete milhões de euros (R$ 42 milhões na época) - ao final do vínculo, o clube poderá adquirir o jogador por mais seis milhões de euros.

Então, nos momentos finais da janela, o Alviverde paulista também acertou a venda do zagueiro Vitor Hugo ao Trabzonspor, da , por mais R$ 20 milhões.

No final de setembro, o Botafogo acertou a venda de Luis Henrique ao Olympique de Marselha, da França . De acordo com o clube carioca, a proposta foi de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos da jovem promessa. Desse valor, o Bota teria direito a 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) e 12% de participação em venda futura do atleta pelo clube francês.

Foto: Lucas Merçon/FFC

No início de setembro, o Fluminense acertou a venda do artilheiro Evanílson ao Porto, também de Portugal. O Tricolor detinha apenas 10% dos direitos do atacante, mas levou mais 20% pela taxa de vitrine , totalizando 30% do jogador.

Segundo o GE, a fatia rendeu aos cofres do Fluminense cerca de R$ 13,5 milhões. Já segundo o jornal A Bola, de Portugal, o valor representa um total de R$ 18,9 milhões.

Santos

O Santos fechou na manhã desta terça-feira (06), a venda de Lucas Veríssimo para o Porto , mais um jogador brasileiro com destino ao futebol português.

De acordo com informações apuradas pela Goal , o vai receber 6,5 milhões de euros (quase R$ 43 milhões) à vista, pela transferência do zagueiro de 25 anos, que tem em mãos um contrato de 5 temporadas para assinar nas próximas horas com o clube português.

Quem também aproveitou o final da janela para fechar um bom negócio foi o Coritiba, com a venda do jovem Igor Jesus, para o Shabab Al Ahli Dubai Club, dos Unidos.

A transferência rendeu dois milhões de dólares (R$ 11 milhões) aos cofres do , por 50% dos direitos do jogador de apenas 19 anos. O centroavante era visto como uma grande promessa pelo clube para ser negociada, e a diretoria já esperava uma oferta que pudesse ter um bom lucro.

O Bahia também lucrou com a venda de um jovem atacante: Caíque, de apenas 20 anos, ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o Transfermarkt, site referência em transferências internacionais, a venda foi fechada por 475 mil euros, o que corresponde a aproximadamente R$ 3 milhões. O Tricolor, dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, recebe R$ 1,8 milhão.