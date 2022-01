Quanto o São Paulo recebe com venda de David Neres para o Shakhtar?

O Ajax anunciou na manhã desta sexta-feira (14) a venda do atacante David Neres para o Shakthar Donetsk da Ucrânia. A foi por 12 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões de euros dependendo de variáveis.

Quem tem muito a comemorar é o São Paulo, que vendeu o jogador para o clube holandês e agora receberá um valor referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que representa cerca de 3% do valor total da venda.

A quantia, convertida para reais, vai variar entre R$ 2.2 milhões e R$ 3 milhões de reais. A transferência foi realizada em 2016, e desde então Neres disputou 180 jogos com 47 gols marcados.

Com a chegada de Neres, o Shakthar se torna ainda mais "brasileiro", com um total de 12 jogadores do país em seu elenco principal. Na atual temporada o atacante disputou apenas seis partidas das 22 do clube.