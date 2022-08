Quanto o São Paulo ganha com a venda de Casemiro do Real Madrid para o Man United

Tricolor paulista tem direito a 3,34% da negociação por causa do mecanismo de solidariedade. Clube embolsará 2 milhões de euros com a transferência

O São Paulo tem direito a 3,34% da possível venda de Casemiro do Real Madrid para o Manchester United no mercado da bola. O valor é por causa do mecanismo de solidariedade. O percentual foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

A venda do volante de 30 anos é avaliada em 60 milhões de euros (R$ 312,5 milhões na cotação atual). Ainda há bônus de 10 milhões de euros (R$ 52 milhões), que serão pagos de acordo com metas cumpridas pelo jogador no Old Trafford. O mecanismo de solidariedade, no entanto, é referente ao valor fixo da negociação.

O Tricolor paulista, portanto, terá direito a 3,34% do valor fixo do negócio — 60 milhões de euros. Isso significa que o clube embolsará 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões) pela transferência do meio-campista de 30 anos.

Casemiro foi revelado pelas divisões de base do São Paulo. O jogador chegou ao clube ainda garoto para jogar no centro de formação de atletas em Cotia. Ele defendeu as cores do clube entre 2006 e 2013. Pelo Tricolor paulista, ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010.