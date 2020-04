Quanto o Palmeiras paga por jogo para quem ganha bônus por produtividade?

Parte do elenco palmeirense ganha um valor extra por partida disputada

Desde a gestão do presidente Paulo Nobre no , o clube faz os contratos da maioria de seus jogadores com a chamada "cláusula de produtividade" ou seja, além do salário em carteira e dos direitos de imagem, quase todos os jogadores recebem também por cada partida em que entram em campo.

A inclusão no contrato das novas contratações começou para que o alviverde conseguisse uma maior economia em um período em que passava por dificuldades financeiras, visando o reequilíbrio em suas conta. Mas mesmo recuperado o Palmeiras continuou com a cláusula, principalmente para conseguir contratar grandes estrelas para o time.

Nos contratos mais atuais, a prática foi interrompida, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube. Com isso Matías Viña e Rony, recém chegados ao time, não estão entre os jogadores que dispõe do benefício, somente os com mais tempo de casa.

Mais times

QUANTO O PALMEIRAS PAGA POR JOGO PARA QUEM GANHA BÔNUS DE PRODUTIVIDADE?

De acordo com o Globoesporte.com, os valores dos bônus vão de R$ 5 mil - para os jogadores de menos renome - a R$ 20 mil - para as principais estrelas do elenco.

Mais artigos abaixo

Além disso, os jogadores também recebem valores de premiação por vitórias, que costumam girar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, e podem chegar a R$ 15 mil em jogos mais importantes ou decisivos.

Com isso, mesmo sem a redução salarial adotada por outros clubes durante a crise do coronavírus, o elenco palmeirense está deixando de ganhar tais bônus, que equivaleriam a altos valores. Durante o período da paralisação dos ventos esportivos, o poderia ter disputado até seis jogos: quatro pelo (dois da fase de grupos, um das quartas de final e outro da semifinal) e dois pela Libertadores.