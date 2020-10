Quanto o Palmeiras deve receber por saída de Bruno Henrique para o Al-Ittihad?

O jogador está perto de fechar sua saída do Verdão após três anos

O ciclo de Bruno Henrique no está com as horas contadas. O volante recebeu uma proposta do Al-Ittihad, da , e já foi até liberado pelo Palmeiras para deixar a concentração do clássico deste sábado (10).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Está não é a primeira vez que um clube estrangeiro faz proposta por Bruno Henrique. Se a primeira, vinda da , foi recusada por ele ser um dos protagonistas da equipe, desta vez a negociação já está quase certa, e o que mudou foi que agora ele não é mais titular absoluto.

Mais times

Com a venda a detalhes de ser acertada, segundo o GE.com, o volante já foi liberado do clássico deste sábado (10) contra o São Paulo e, inclusive, deixou a concentração na Academia de Futebol do Palmeiras na noite da sexta-feira.

Segundo o site, o clube árabe fez uma proposta entre US$ 4,5 e 5 milhões (entre R$ 24,8 milhões e R$ 27 milhões) para ter 100% do jogador. No entanto, a opção pelo palmeirense só se deu pela negativa de outro atleta.

O primeiro alvo do Al-Ittihad foi Edenilson, do . As negociações chegaram a estar bastante avançadas, mas o não concordou com a proposta de pagamento parcelado apresentada pelos árabes e esfriou as trativas. Com a negativa do Inter quanto a venda de um de seus principais jogadores, o Al-Ittihad, então, foi atrás de Bruno Henrique.

Se Edenílson era uma indicação do técnico do Al-Ittihad, Bruno Henrique já é um velho conhecido. O comandante é Fábio Carille ex- , que, à época que o volante defendeu o , fazia parte da comissão técnica de Mano Menezes e Tite, que treinavam Bruno.

Mais artigos abaixo

O camisa 19 do Palmeiras não é mais figura constante na equipe de Vanderlei Luxemburgo como foi em outras temporadas. Em 2018, um ano após sua chegada, foi um dos destaques da campanha do título Brasieliro.

A relação com o clube, porém, ficou estremecida em 2019, depois que, durante uma fase ruim, a esposa do jogador foi cobrada por torcedores duas vezes, uma enquanto passeava com o cachorro em . Na outra, quando deixava a Arena da Baixada depois de um jogo, chegou a ser agredida junto a outros familiares do volante.