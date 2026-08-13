Quanto o Milan ganha com a saída de Reijnders para o Manchester City? Os valores

Quanto o Milan ganha com a transferência de Tijani Reijnders do Manchester City para o Al Qadsiah por 60 milhões de euros? O holandês foi vendido por uma base fixa de 54,9 milhões e registrou uma mais-valia de 41,9 milhões no exercício 2024/25.



OS BÔNUS - A estrutura dos bônus acertada pela gestão Furlani previa metas tanto coletivas quanto individuais:



- €5M: Classificação do City para a Champions League 2026/27

- €2M: Título da Champions League 2025/26

- €1M: Título da Premier League

- €1M: Prêmio de Jogador do Ano da Premier League

- €2M: Conquista da Bola de Ouro

- €3M: Ligados à permanência no City além de 2030 (1 milhão por ano)



QUANTO O MILAN GANHA - No contrato firmado entre os dois clubes, foi inserida uma cláusula específica: se o Manchester City vendesse Reijnders em definitivo antes de 2030, o Milan teria direito imediatamente ao valor integral dos 14 milhões de euros em bônus, independentemente do real cumprimento das metas esportivas em campo. Portanto, se a negociação com o Al Qadsiah por cerca de 60 milhões de euros se concretizar e o jogador aceitar a transferência, o balanço 2026/27 do Milan registrará a entrada imediata dos 14 milhões de euros restantes sob a rubrica "outras receitas de gestão de jogadores".