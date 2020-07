Quanto o Grêmio pode ganhar com uma venda de Douglas Costa ao Barcelona?

Como clube formador, o Tricolor tem direito a uma porcentagem de todas as transações envolvendo o atacante

Faz quase dez anos que Douglas Costa deixou o , mas, como clube formador, o clube gaúcho lucra a cada transferência em que o atacante se envolver. E isso pode acontecer, mais uma vez, em breve.

Depois de vender o atacante ao , em 2010, por € 6 milhões, o Tricolor ainda embolsou cerca de R$ 3 milhões quando ele se transferiu ao de Munique, mais R$ 623 mil quando foi emprestado à , além de mais de R$ 5 milhões quando foi, em definitivo para o clube italiano, tudo isso referente aos 2,8% de quem tem direito sobre as negociações por ser o clube formador do jogador, como garante o mecanismo de solidariedade da Fifa.

Agora, Douglas Costa pode se envolver em uma nova transação. Segundo a TV italiana RAI, depois dos bem sucedidos negócios envolvendo Arthur e Miralem Pjanic, a Juventus e o estariam com conversas para mais transações. Desta vez, os culés mandariam Antoine Griezmann - em baixa no Braça - à Velha Senhora, que retribuiria com Douglas Costa e Adrien Rabiot.

Por enquanto, as informações tratam da troca como sendo "olho por olho", ou seja, valores não seriam envolvidos. Porém, caso algo mude, e a Juventus seja paga pela saída de Douglas Costa, o Grêmio, novamente, teria direito a 2,8% do montante.

A recente transição dos dois clube, envolvendo Arthur, acabou rendendo uma boa remuneração ao Tricolor gaúcho. Por ter tido mais tempo de formação no Grêmio do que Douglas Costa, uma maior porcentagem dos negócios do volante acabam com clube, são 3,51%, ou seja, na venda de € 72 milhões, os gaúchos tiveram direito a 2,5 milhões de euros - aproximadamente R$ 15 milhões.

Portanto, caso o novo negócio entre o Barcelona e Juventus passe a envolver dinheiro, o Grêmio poderá somar mais um pouco aos R$ 26,2 milhões que já lucrou com Douglas Costa, desde sua primeira transferência, do clube gaúcho ao .