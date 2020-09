Quanto o Fluminense pode lucrar com a venda de Evanílson ao Porto?

Tricolor carioca tem direito a 30% do valor da venda de Evanílson, mas ainda ficará com outros 6% em uma negociação futura

Evanílson é mais um jovem a deixar o Fluminense e o futebol brasileiro. Com grande destaque na temporada, o atacante de 20 anos não durou muito tempo em território nacional e foi negociado com o , de . A venda renderá um bom dinheiro aos cofres do , que ainda garante um percentual em uma futura negociação.

Evanílson chegou ao Tricolor após se destacar pelas categorias de base do Estação, do Ceará. Na epoca, o clube carioca ficou com 60% dos direitos do jogador.

No entanto, o Fluminense não chegou a um acordo para renovar contrato com o jovem atacante. Foi quando Eduardo Uram, empresário do atleta ligado à Tombense, resolveu levá-lo ao clube de Minas Gerais.

Na ocasião, também ficou definido que Evanílson seria novamente emprestado ao clube das Laranjeiras, que dessa vez ficou com apenas 10% dos direitos federativos do atleta, mais 20% referentes à chamada taxa de vitrine - caso a venda fosse realizada até o fim de 2021, quando terminaria seu empréstimo.

Ou seja, o Fluminense, que participou da formação do jogador e antes tinha 60% de seus direitos, ficará com apenas 30% do valor da negociação.

Além disso, o Tricolor também informou em nota que ficará com mais 6% de uma possível venda futura, percentual esse referente à parte da Tombense, uma vez que o Porto pagará por 80% dos direitos de Evanílson.

"Conforme informado ao Fluminense pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson acertou sua transferência para uma equipe de Portugal. O Tricolor permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual do Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português".

Mas quanto o Fluminense irá lucrar?

Até o momento, os valores da venda não foram confirmados oficialmente pelas partes envolvidas. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o Porto pagará 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pelo jogador, enquanto o GE afirma que os valores giram em torno de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões).

Independentemente do valor, o Fluminense tem direito a 30% do total. Nesse caso, se os valores forem os mesmo divulgados pelo veículo português, o clube carioca ficará com aproximadamente R$ 19 milhões. Por outro lado, se a quantia for a mesma informada pelo GE, o clube carioca receberá algo em torno de R$ 14 milhões na cotação atual.

Pelo Fluminense, Evanílson disputou apenas 27 jogos pela equipe profissional, marcando 11 gols e sendo uma das principais peças do time na conquista da de 2020.