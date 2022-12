Quanto o campeão do Mundial de Clubes 2022 da Fifa ganha? Qual o valor da premiação?

Torneio tem datas e local definidos; edição deste ano acontece pela terceira vez no Marrocos, após 2013 e 2014

Em mais uma oportunidade de disputar o Mundial de Clubes, o Flamengo será outro brasileiro a tentar vencer a competição após o Corinthians, em 2012, o último do país a ganhar o torneio. Na edição de 2022, os jogos acontecem de 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos.

Assim como nos outros anos de disputa do Mundial, o torneio irá manter o mesmo estilo de classificados e jogos: serão sete equipes, incluindo o campeão da Libertadores, Flamengo, e da Champions League, Real Madrid. Para os próximos anos, a Fifa, organizadora da competição, pretende alterar o formato para incluir mais clubes na disputa. Mas qual a premiação para o vencedor ainda no atual modelo? No total, o campeão recebe 5 milhões de dólares (R$ 26,57 milhões, na cotação atual) pelo título.

Getty Images

Além do valor em dinheiro, claro, os vencedores recebem o troféu e as medalhas de campeões da edição. Vale destacar que os posicionados abaixo do primeiro colocado também são recompensados pelo desempenho. Veja quanto cada equipe recebe segundo sua colocação no Mundial: