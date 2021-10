Quanto o Atlético-MG gasta com Réver após a renovação até o fim de 2022

Zagueiro de 36 anos é visto como líder do elenco comandado por Cuca e tem custo anual de R$ 4,7 milhões

O Atlético-MG renovou o contrato de Réver até dezembro de 2022 e manteve os moldes do antigo vínculo do zagueiro ao assinar o acordo. O atleta de 36 anos, visto como um dos principais líderes do elenco comandado por Cuca, seguirá custando R$ 4,7 milhões por ano ao clube apenas pelo acordo firmado na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

A Goal apurou que a diretoria manteve os moldes do antigo acordo do jogador a fim de segurá-lo no plantel. Embora tenha se tornado reserva – Nathan Silva e Junior Alonso são os titulares no setor –, ele é tratado como peça fundamental para o estado anímico do grupo. O jogador, inclusive, foi bastante ativo no vestiário após a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Libertadores.

O papel de liderança de Réver é visto como fundamental para a manutenção do alto nível do time nos bastidores da Cidade do Galo. O departamento de futebol, portanto, entendeu que seria interessante manter os salários recebidos pelo atleta. Ele fatura R$ 4.704.960,00 por ano, de acordo com o apurado pela reportagem. O custo mensal do atleta, incluindo o 13º salário, é de R$ 361 mil.

Réver iniciou a temporada como titular do Atlético-MG, mas perdeu espaço com a volta de Nathan Silva ao elenco. O jovem estava emprestado ao Atlético-GO e foi chamado pelo departamento de futebol após solicitação de Cuca, em julho deste ano.

Desde que o atleta retornou ao clube, o veterano participou de 12 partidas, sendo quatro na condição de titular. Ele ainda ficou no banco de reservas sem ser utilizado em outras oito oportunidades.

A comissão técnica do Atlético conta, atualmente, com quatro nomes para a função exercida por Réver. Além do atleta de 36 anos, que teve a sua permanência estendida no clube, estão à disposição de Cuca os zagueiros Igor Rabello, Junior Alonso, Nathan Silva e Micael.