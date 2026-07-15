Quanto maior, mais perigoso... A magia de Messi o coloca no trono da Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, conquistou o título da Copa do Mundo de 2026, graças à magia que exibiu durante o confronto contra a Inglaterra na semifinal.

A seleção argentina enfrentou a Inglaterra nesta quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Messi foi titular na partida, tornando-se o jogador de maior idade a disputar uma semifinal na história da Copa do Mundo, com 39 anos e 21 dias, sem contar os goleiros.

Apesar disso, Messi foi o jogador que mais driblou, não apenas na partida contra a Inglaterra, mas em toda a Copa do Mundo de 2026.

Messi realizou pelo menos 8 dribles durante o confronto contra a Inglaterra, superando o recorde histórico estabelecido pelo jogador paraguaio Julio Enciso, durante a partida contra a Turquia na fase de grupos, quando ele fez 7 dribles.

Vale lembrar que Messi é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 21 gols, um gol à frente do astro francês Kylian Mbappé, que ocupa o segundo lugar com 20 gols.