Quanto ganha em premiação o campeão da Liga dos Campeões 2020/21?

Manchester City e Chelsea brigam pelo maior valor arrecadado durante a Champions, no entanto, todos so participantes recebem uma quantia da Uefa

A final da Liga dos Campeões está chegando. Neste sábado (29), Manchester City e Chelsea vão decidir o título de campeão europeu que, além de valer uma taça, também tem um bom prêmio em dinheiro, que além de tudo é acumulativo.

O título de campeão da Champions League vale muito, obviamente. Mas, o dinheiro que vem junto com o título - e com a Orelhuda -, vale tanto quanto. Em meio a pandemia de Covid-19, que assola o mundo há mais de um ano, cada centavo recebido conta ainda mais, considerando que os times tiveram uma queda significativa de rendimento enquanto os torcedores estão afastados dos estádios e a crise toma conta das finanças.

A classificação para a Champions já rende um valor aos times envolvidos mas, conforme eles vão tendo bons resultados, a premiação vai ficando ainda melhor e, agora, City e Chelsea brigam pelo valor final, a ser pago ao campeão, para somar às outras conquistas que já tiveram. Veja os valores:

Qual é a premiação em dinheiro da Liga dos Campeões?

O grande campeão da Champions League 2020-21 vai arrecadar, além do prêmio já acumulado, um valor de € 19 milhões. Já o vice, um pouco menos, € 15 milhões. Estes valores, porém, se somam ao que já foi arrecadado em cada fase disputada, conforme mostra a tabela abaixo.

Champions League 2020-21 Premiação em euros Premiação convertida em reais Campeão € 19 milhões R$ 123 milhões Vice-campeão € 15 milhões R$ 97 milhões Semifinalista € 12 milhões R$ 77 milhões Quartas de final € 10,5 milhões R$ 68 milhões Oitavas de final € 9,5 milhões R$ 61 milhões Vitória na fase de grupos € 2,7 milhões R$ 17,5 milhões Empate na fase de grupos € 900 mil R$ 5,8 milhões Participação na fase de grupos € 15,25 milhões R$ 98 milhões Terceira rodada da qualificatória € 480 mil R$ 3 milhões Segunda rodada da qualificatória € 380 mil R$ 2,5 milhões Primeira rodada da qualificatória € 280 mil R$ 1,8 milhão Rodada preliminar € 230 mil R$ 1,5 milhão

Quanto o Manchester City vai ganhar em dinheiro se for campeão da Champions?

O City entrou na Liga dos Campeões 2020-21 diretamente na fase de grupos, como vice-campeão da Premier League da temporada anterior - o que já lhe rendeu € 15.250 milhões. Na fase de grupos, os Citizens ainda tiveram cinco vitórias (€ 13,5 milhões) e um empate (€ 900 mil). Ou seja, antes de chegar ao mata-mata, os ingleses já tinham garantido € 29.650 milhões em prêmios.

A este valor, soma-se os € 9,5 milhões das oitavas de final, € 10,5 milhões das quartas e € 12 milhões das semis. Ou seja, mais € 32 milhões, que resultam em um prêmio de € 61.650 milhões.

Caso seja campeão no sábado, o Manchester City vai chegar ao montante total de € 80.650 milhões na soma das premiações. No caso do vice-campeonato, o valor serão € 76.650 milhões recebidos da Uefa.

Quando o Chelsea vai ganhar em dinheiro se for campeão da Champions?

Assim como seu adversário, o Chelsea também entrou direto na fase de grupos, garantindo seus primeiros € 15.250 milhões. Com mais quatro vitórias (€ 10,8 milhões) e dois empates (€ 1,8 milhão), chegou para o mata-mata já com € 27.850 milhões.

Durante a participação no mata-mata, o Chelsea arrecadou os mesmo € 32 milhões que o City, que o deixaram com € 59.850 milhões.

Com isso, caso seja campeão, os Blues vão receber € 78.850 milhões da Uefa. Já no caso do vice, o valor será de € 74.850 milhões.

Os valores arrecadados pelos dois times se referem apenas à premiação da Uefa, sem contar outros montantes a serem recebidos, como as cotas de televisão, por exemplo.