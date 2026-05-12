Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo? Um guia sobre as categorias de assentos e os preços para 2026

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. Todo torcedor de futebol adoraria estar lá, e você pode realizar seu sonho garantindo seus ingressos hoje mesmo.



Quem poderia esquecer a final da Copa do Mundo de 2022? Certamente não os 88.966 torcedores que lotaram o Estádio Lusail para ver a Argentina conquistar o título. Quatro gols no tempo regulamentar, mais dois na prorrogação e uma sensacional disputa de pênaltis.



Esperamos por outro final de tirar o fôlego desta vez. A demanda será obviamente altíssima, mas não perca as esperanças ainda. Deixe o GOAL te orientar sobre todas as informações dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026, incluindo quanto custam e muito mais.





Quando será a final da Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - World Cup Final Stage MetLife Stadium

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.





Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos pelo valor de face para a final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium variam atualmente de US$ 5.785 a US$ 10.990 no portal oficial da FIFA. Isso representa um aumento recorde em comparação com a final de 2022 no Catar, onde o ingresso mais caro custava aproximadamente US$ 1.600.



Os preços da final da Copa do Mundo de 2026 são divididos nas seguintes categorias:

· Categoria 1: US$ 10.990 (lugares privilegiados na linha lateral com as melhores vistas, principalmente na arquibancada inferior)

· Categoria 2: US$ 7.380 (setores de canto e alguns assentos centrais do nível superior)

· Categoria 3: US$ 5.785 (setores superiores atrás das traves ou nas áreas de canto)

· Categoria Torcedor: US$ 60 (reservada exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)

Novos lotes de ingressos serão disponibilizados de forma contínua até o início da partida. Fique de olho no portal de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para acompanhar eventuais disponibilizações repentinas pelo valor de face e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.



Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um estádio multiuso localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York. O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede regular dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.



Quais são os resultados recentes da final da Copa do Mundo?

Ano Vencedor Segundo colocado Pontuação Local 2022 Argentina França 4 a 2 (na disputa por pênaltis) Estádio Lusail (Catar) 2018 França Croácia 4-2 Estádio Luzhniki (Rússia) 2014 Alemanha Argentina 1 a 0 (na prorrogação) Estádio do Maracanã (Brasil) 2010 Espanha Holanda 1-0 Soccer City (África do Sul) 2006 Itália França 5-3 (após pênaltis) Olympiastadion (Alemanha) 2002 Brasil Alemanha 2 a 0 Estádio Internacional (Japão) 1998 França Brasil 3-0 Stade de France (França) 1994 Brasil Itália 3 a 2 (na disputa por pênaltis) Rose Bowl (Estados Unidos) 1990 Alemanha Ocidental Argentina 1-0 Estádio Olímpico (Itália) 1986 Argentina Alemanha Ocidental 3-2 Estádio Azteca (México)







