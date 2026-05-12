Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo? Um guia sobre as categorias de assentos e os preços para 2026

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. Todo torcedor de futebol adoraria estar lá, e você pode realizar seu sonho garantindo seus ingressos hoje mesmo.
Quem poderia esquecer a final da Copa do Mundo de 2022? Certamente não os 88.966 torcedores que lotaram o Estádio Lusail para ver a Argentina conquistar o título. Quatro gols no tempo regulamentar, mais dois na prorrogação e uma sensacional disputa de pênaltis.
Esperamos por outro final de tirar o fôlego desta vez. A demanda será obviamente altíssima, mas não perca as esperanças ainda. Deixe o GOAL te orientar sobre todas as informações dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026, incluindo quanto custam e muito mais.
Quando será a final da Copa do Mundo de 2026?
Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?
Os ingressos pelo valor de face para a final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium variam atualmente de US$ 5.785 a US$ 10.990 no portal oficial da FIFA. Isso representa um aumento recorde em comparação com a final de 2022 no Catar, onde o ingresso mais caro custava aproximadamente US$ 1.600.
Os preços da final da Copa do Mundo de 2026 são divididos nas seguintes categorias:
· Categoria 1: US$ 10.990 (lugares privilegiados na linha lateral com as melhores vistas, principalmente na arquibancada inferior)
· Categoria 2: US$ 7.380 (setores de canto e alguns assentos centrais do nível superior)
· Categoria 3: US$ 5.785 (setores superiores atrás das traves ou nas áreas de canto)
· Categoria Torcedor: US$ 60 (reservada exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)
Novos lotes de ingressos serão disponibilizados de forma contínua até o início da partida. Fique de olho no portal de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para acompanhar eventuais disponibilizações repentinas pelo valor de face e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium
O MetLife Stadium é um estádio multiuso localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York. O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede regular dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.
O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).
Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.
Quais são os resultados recentes da final da Copa do Mundo?
Ano
Vencedor
Segundo colocado
Pontuação
Local
2022
Argentina
França
4 a 2 (na disputa por pênaltis)
Estádio Lusail (Catar)
2018
França
Croácia
4-2
Estádio Luzhniki (Rússia)
2014
Alemanha
Argentina
1 a 0 (na prorrogação)
Estádio do Maracanã (Brasil)
2010
Espanha
Holanda
1-0
Soccer City (África do Sul)
2006
Itália
França
5-3 (após pênaltis)
Olympiastadion (Alemanha)
2002
Brasil
Alemanha
2 a 0
Estádio Internacional (Japão)
1998
França
Brasil
3-0
Stade de France (França)
1994
Brasil
Itália
3 a 2 (na disputa por pênaltis)
Rose Bowl (Estados Unidos)
1990
Alemanha Ocidental
Argentina
1-0
Estádio Olímpico (Itália)
1986
Argentina
Alemanha Ocidental
3-2
Estádio Azteca (México)