Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo? Espanha x Inglaterra OU Argentina: guia com preços de revenda e muito mais

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho. A Espanha acaba de garantir sua vaga na final — contra a Inglaterra ou a Argentina, cujo vencedor da semifinal desta noite ainda não foi definido.

De acordo com os dados mais recentes de monitoramento do mercado de revenda da SeatPick, os preços dos ingressos atingiram seu nível mais baixo desde o início das vendas. Essa queda se deve, em grande parte, a uma redução na demanda local após a eliminação dos co-anfitriões EUA, México e Canadá, além de um lote extra de ingressos vendidos diretamente pela FIFA, o que aumentou a oferta geral.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações sobre os ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026, incluindo quanto custam e muito mais.

Quando será a final da Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - Final New York/New Jersey Stadium

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium são considerados os mais caros de todo o torneio.

Isso representa um aumento recorde em comparação com a final de 2022 no Catar, onde o valor nominal mais alto dos ingressos era de aproximadamente US$ 1.600.

No entanto, há uma enorme diferença entre o valor nominal oficial dos ingressos, vendido diretamente pela FIFA, e o preço que eles estão alcançando no mercado secundário.

Novos dados do mercado de revenda da SeatPick destacam essa diferença, revelando que o preço médio dos ingressos para a final chegou a 10.904 libras, enquanto os ingressos premium mais exclusivos atingem o valor máximo de US$ 200.367.

Preços oficiais da final da Copa do Mundo da FIFA

Os preços nominais padrão oficiais da FIFA variaram de US$ 2.030 a US$ 6.730, dependendo da categoria de assento padrão.

No entanto, como a FIFA implementou um modelo de preços dinâmicos amplamente divulgado para seu estoque primário, os valores de face-value para os assentos premium da Categoria 1, vendidos diretamente pelo portal da FIFA, acabaram chegando a impressionantes US$ 32.970.

O sistema oficial de faixas de valor nominal é estruturalmente dividido em quatro seções principais:

Categoria 1 (Nível Inferior, laterais preferenciais): valor nominal básico original de US$ 6.730 , com os ingressos da Categoria 1 Frontal atingindo dinamicamente o pico de US$ 32.970.

Categoria 2 (Níveis Inferior e Superior, cantos/bordas externas): valor nominal fixo de US$ 4.210.

Categoria 3 (Nível Superior, atrás dos gols): valor nominal fixo de US$ 2.790.

Categoria 4 (Nível Superior, mais distante do campo): a opção de ingresso mais barata, com preço de US$ 2.030.

Mercado secundário e preços de revenda

Como a FIFA optou por não estabelecer um teto para os preços de revenda em seu mercado oficial de revenda/troca (com o objetivo de desencorajar os cambistas a migrarem totalmente para plataformas de terceiros), os preços pedidos se distanciaram completamente do valor nominal original.

Ingressos mais baratos : Se você está procurando o ingresso mais barato possível apenas para estar no estádio, as ofertas no mercado secundário para as fileiras mais altas do andar superior começam atualmente entre US$ 8.000 e US$ 9.775.

Preço médio de revenda : Considerando todas as seções combinadas, o preço médio atual de um ingresso final no mercado secundário está oscilando em torno de US$ 11.272.

Assentos premium na arquibancada inferior: Se você deseja um assento confirmado da Categoria 1 próximo ao campo, as estimativas do mercado secundário variam rotineiramente entre US$ 15.000 e mais de US$ 38.000.

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos.

Com uma demanda recorde, a disponibilidade direta nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo polivalente localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 5 milhas a oeste da cidade de Nova York. O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e dos New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos em vários torneios, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de um público de 81.118 pessoas.

Quais foram os resultados recentes da final da Copa do Mundo?