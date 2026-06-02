Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo? Tudo o que você precisa saber, da fase de grupos até a final

Sonha em assistir a alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo neste verão? Com a partida de abertura do torneio marcada para 11 de junho, não há momento melhor do que agora para garantir seus lugares em um ou mais dos impressionantes estádios da Copa do Mundo espalhados pela América do Norte.

Embora várias janelas de venda de ingressos para a Copa do Mundo já tenham passado, ainda há opções de ingressos disponíveis para todos os jogos da fase de grupos e das oitavas de final.

Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem mencionar que os preços no mercado secundário e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Países Anfitriões) US$ 400 – US$ 2.735 US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950) 11 a 27 de junho Fase de grupos (Grandes times neutros) $120 – $1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão) $120 – $1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais de alta demanda) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (Locais Padrão) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Lista de jogos da Copa do Mundo de 2026: jogos de abertura, semifinais, ingressos para a final da Copa do Mundo e muito mais

Etapa Datas Locais Equipes Ingressos Grupo A 11 a 24 de junho Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca Ingressos Grupo B 12 a 24 de junho Toronto, Vancouver, São Francisco, Los Angeles Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar, Suíça Ingressos Grupo C 13 a 24 de junho Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Miami Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia Ingressos Grupo D 12 a 25 de junho Los Angeles, Vancouver, Seattle, São Francisco Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia Ingressos Grupo E 14 a 25 de junho Houston, Filadélfia, Toronto, Kansas City Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador Ingressos Grupo F 14 a 25 de junho Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Holanda, Japão, Suécia, Tunísia Ingressos Grupo G 15 a 26 de junho Seattle, Los Angeles, Vancouver Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia Ingressos

Grupo H

15 a 26 de junho

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

Ingressos

Grupo I

16 a 26 de junho

Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Toronto

França, Senegal, Iraque, Noruega

Ingressos

Grupo J

16 a 27 de junho

Kansas City, São Francisco, Dallas

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Ingressos

Grupo K

17 a 27 de junho

Houston, Cidade do México, Guadalajara, Miami

Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão, Colômbia

Ingressos

Grupo L

17 a 27 de junho

Dallas, Toronto, Boston, Filadélfia

Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

Ingressos

Oitavas de final

28 de junho – 3 de julho

Todas as cidades-sede (exceto GDL e MTY)

A confirmar

Ingressos

Oitavas de final

4 de julho – 7 de julho

Vancouver, Seattle, Cidade do México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadélfia, Nova Jersey

A confirmar

Ingressos

Quartas de final

9 a 11 de julho

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

A confirmar

Ingressos

Semifinais

14 a 15 de julho

Dallas, Atlanta

A confirmar

Ingressos

3º lugar

18 de julho

Miami

A confirmar

Ingressos

Final

19 de julho

Nova Jersey

A confirmar

Ingressos

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes: