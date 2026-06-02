Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo? Tudo o que você precisa saber, da fase de grupos até a final

Sonha em assistir a alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo neste verão? Com a partida de abertura do torneio marcada para 11 de junho, não há momento melhor do que agora para garantir seus lugares em um ou mais dos impressionantes estádios da Copa do Mundo espalhados pela América do Norte.
Embora várias janelas de venda de ingressos para a Copa do Mundo já tenham passado, ainda há opções de ingressos disponíveis para todos os jogos da fase de grupos e das oitavas de final.
Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem mencionar que os preços no mercado secundário e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
11 a 27 de junho
Fase de Grupos (Países Anfitriões)
US$ 400 – US$ 2.735
US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950)
11 a 27 de junho
Fase de grupos (Grandes times neutros)
$120 – $1.200
$750 – $3.800 ($1.650)
11 a 27 de junho
Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão)
$120 – $1.200
$202 – $2.500 ($1.092)
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais de alta demanda)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (Locais Padrão)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 a 11 de julho
Quartas de final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Lista de jogos da Copa do Mundo de 2026: jogos de abertura, semifinais, ingressos para a final da Copa do Mundo e muito mais
Etapa
Datas
Locais
Equipes
Ingressos
Grupo A
11 a 24 de junho
Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca
Grupo B
12 a 24 de junho
Toronto, Vancouver, São Francisco, Los Angeles
Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar, Suíça
Grupo C
13 a 24 de junho
Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Miami
Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia
Grupo D
12 a 25 de junho
Los Angeles, Vancouver, Seattle, São Francisco
Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia
Grupo E
14 a 25 de junho
Houston, Filadélfia, Toronto, Kansas City
Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
Grupo F
14 a 25 de junho
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Holanda, Japão, Suécia, Tunísia
Grupo G
15 a 26 de junho
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
Grupo H
15 a 26 de junho
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo I
16 a 26 de junho
Nova Jersey, Boston, Filadélfia, Toronto
França, Senegal, Iraque, Noruega
Grupo J
16 a 27 de junho
Kansas City, São Francisco, Dallas
Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia
Grupo K
17 a 27 de junho
Houston, Cidade do México, Guadalajara, Miami
Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão, Colômbia
Grupo L
17 a 27 de junho
Dallas, Toronto, Boston, Filadélfia
Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá
Oitavas de final
28 de junho – 3 de julho
Todas as cidades-sede (exceto GDL e MTY)
A confirmar
Oitavas de final
4 de julho – 7 de julho
Vancouver, Seattle, Cidade do México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadélfia, Nova Jersey
A confirmar
Quartas de final
9 a 11 de julho
Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
A confirmar
Semifinais
14 a 15 de julho
Dallas, Atlanta
A confirmar
3º lugar
18 de julho
Miami
A confirmar
Final
19 de julho
Nova Jersey
A confirmar
Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.
Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle