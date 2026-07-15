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Copa do Mundo
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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo neste momento? Preços em tempo real para a disputa do terceiro lugar, a final e o jogo Inglaterra x Argentina

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Se você está preocupado em conseguir ingressos de última hora, aqui está exatamente o que você precisa saber — com ingressos a partir de US$ 800

Sonha em assistir ao vivo aos momentos finais da Copa do Mundo de 2026 neste verão? Com apenas as semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final restantes, o tempo está se esgotando.

Novos dados da SeatPick mostram que os preços dos ingressos no mercado de revenda para a disputa pelo terceiro lugar no Hard Rock Stadium, em Miami, subiram 31,4% (US$ 553) em apenas três dias. O preço médio do ingresso agora é de US$ 2.313, ante US$ 1.760. O preço mais baixo subiu de US$ 841 para US$ 1.106, enquanto o assento mais caro disparou para US$ 31.278.

Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre os ingressos da Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Lista dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 e ingressos

Datas

Locais

Seleções

Preço médio de revenda

Ingressos

15 de julho

Atlanta, EUA

Semifinal: Inglaterra x Argentina

US$ 1.500 – US$ 9.500

Comprar ingressos

18 de julho

Miami, EUA

3º lugar: França x Inglaterra / Argentina

US$ 500 – US$ 3.500

Comprar ingressos

19 de julho

Nova Jersey

Final da Copa do Mundo de 2026: ESPANHA x Inglaterra / Argentina

US$ 5.900 – US$ 38.000+

Compre ingressos

*Os preços estão corretos no momento da redação deste artigo, mas podem variar de acordo com a demanda no mercado de revenda. Esses preços são definidos pelos revendedores e, muitas vezes, excedem o valor de face. Verifique sempre os termos e condições da plataforma de venda de ingressos que você utilizar antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços oficiais para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços no mercado secundário e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Categorias oficiais de preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e preços de revenda

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

11 a 27 de junho

Fase de Grupos (Países anfitriões)

US$ 400 – US$ 2.735

US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950)

11 a 27 de junho

Fase de grupos (grandes times neutros)

US$ 120 – US$ 1.200

$750 – $3.800 ($1.650)

11 a 27 de junho

Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão)

US$ 120 – US$ 1.200

$202 – $2.500 ($1.092)

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais de alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

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