Sonha em assistir ao vivo aos momentos finais da Copa do Mundo de 2026 neste verão? Com apenas as semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final restantes, o tempo está se esgotando.

Novos dados da SeatPick mostram que os preços dos ingressos no mercado de revenda para a disputa pelo terceiro lugar no Hard Rock Stadium, em Miami, subiram 31,4% (US$ 553) em apenas três dias. O preço médio do ingresso agora é de US$ 2.313, ante US$ 1.760. O preço mais baixo subiu de US$ 841 para US$ 1.106, enquanto o assento mais caro disparou para US$ 31.278.

Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre os ingressos da Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Lista dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 e ingressos

*Os preços estão corretos no momento da redação deste artigo, mas podem variar de acordo com a demanda no mercado de revenda. Esses preços são definidos pelos revendedores e, muitas vezes, excedem o valor de face. Verifique sempre os termos e condições da plataforma de venda de ingressos que você utilizar antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços oficiais para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços no mercado secundário e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Categorias oficiais de preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e preços de revenda

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Países anfitriões) US$ 400 – US$ 2.735 US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950) 11 a 27 de junho Fase de grupos (grandes times neutros) US$ 120 – US$ 1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão) US$ 120 – US$ 1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais de alta demanda) US$ 225 – US$ 540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes: