Sonha em assistir ao vivo aos momentos finais da Copa do Mundo de 2026 neste verão? Com apenas as semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final restantes, o tempo está se esgotando.
Novos dados da SeatPick mostram que os preços dos ingressos no mercado de revenda para a disputa pelo terceiro lugar no Hard Rock Stadium, em Miami, subiram 31,4% (US$ 553) em apenas três dias. O preço médio do ingresso agora é de US$ 2.313, ante US$ 1.760. O preço mais baixo subiu de US$ 841 para US$ 1.106, enquanto o assento mais caro disparou para US$ 31.278.
Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre os ingressos da Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Lista dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 e ingressos
Datas
Locais
Seleções
Preço médio de revenda
Ingressos
15 de julho
Atlanta, EUA
US$ 1.500 – US$ 9.500
18 de julho
Miami, EUA
US$ 500 – US$ 3.500
19 de julho
Nova Jersey
Final da Copa do Mundo de 2026: ESPANHA x Inglaterra / Argentina
US$ 5.900 – US$ 38.000+
*Os preços estão corretos no momento da redação deste artigo, mas podem variar de acordo com a demanda no mercado de revenda. Esses preços são definidos pelos revendedores e, muitas vezes, excedem o valor de face. Verifique sempre os termos e condições da plataforma de venda de ingressos que você utilizar antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?
A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços oficiais para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços no mercado secundário e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Categorias oficiais de preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e preços de revenda
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
11 a 27 de junho
Fase de Grupos (Países anfitriões)
US$ 400 – US$ 2.735
US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950)
11 a 27 de junho
Fase de grupos (grandes times neutros)
US$ 120 – US$ 1.200
$750 – $3.800 ($1.650)
11 a 27 de junho
Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão)
US$ 120 – US$ 1.200
$202 – $2.500 ($1.092)
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais de alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 a 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.
Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?
As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle