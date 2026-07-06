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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo? Guia de preços de 2026, preço médio dos ingressos no mercado de revenda, final da Copa do Mundo e muito mais

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Como conseguir ingressos de última hora para a Copa do Mundo e quanto você pode esperar pagar

Sonha em assistir a alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo neste verão? Com a partida de abertura do torneio marcada para 11 de junho, não há momento melhor do que agora para garantir seus lugares em um ou mais dos impressionantes estádios da Copa do Mundo espalhados pela América do Norte.

Embora várias janelas de venda de ingressos para a Copa do Mundo já tenham passado, ainda há opções de ingressos disponíveis para todos os jogos da fase de grupos e das eliminatórias.

Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços oficiais para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços no mercado secundário e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Categorias oficiais de preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e preços de revenda

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

11 a 27 de junho

Fase de Grupos (Países anfitriões)

US$ 400 – US$ 2.735

US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950)

11 a 27 de junho

Fase de grupos (grandes times neutros)

US$ 120 – US$ 1.200

$750 – $3.800 ($1.650)

11 a 27 de junho

Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão)

US$ 120 – US$ 1.200

$202 – $2.500 ($1.092)

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais de alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Lista dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 e ingressos

Fase

Datas

Locais

Seleções

Ingressos

Oitavas de final

6 de julho

Arlington, Texas, EUA

Portugal x Espanha

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6 de julho

Seattle, Washington, EUA

EUA x Bélgica

Comprar ingressos


7 de julho

Atlanta, EUA

Argentina x Egito

Comprar ingressos


7 de julho

Vancouver, Canadá

Suíça x Colômbia

Comprar ingressos

Quartas de final

9 de julho

Foxborough, EUA

França x Marrocos

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10 de julho

Califórnia, EUA

Portugal/Espanha x EUA/Bélgica

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11 de julho

Miami, EUA

Noruega x Inglaterra

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11 de julho

Kansas City, EUA

Argentina / Egito x Suíça / Colômbia / Gana

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Semifinais

14 a 15 de julho

Dallas, EUA

França / Marrocos x Portugal / Espanha / EUA / Bélgica

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Atlanta, EUA

Noruega / Inglaterra x Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana


3º lugar

18 de julho

Miami, EUA

França / Marrocos / Portugal / Espanha / EUA / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana

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Final

19 de julho

Nova Jersey

França / Marrocos / Portugal / Espanha / EUA / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana

Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

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