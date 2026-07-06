Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo? Guia de preços de 2026, preço médio dos ingressos no mercado de revenda, final da Copa do Mundo e muito mais

Sonha em assistir a alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo neste verão? Com a partida de abertura do torneio marcada para 11 de junho, não há momento melhor do que agora para garantir seus lugares em um ou mais dos impressionantes estádios da Copa do Mundo espalhados pela América do Norte.

Embora várias janelas de venda de ingressos para a Copa do Mundo já tenham passado, ainda há opções de ingressos disponíveis para todos os jogos da fase de grupos e das eliminatórias.

Deixe o GOAL ser seu guia com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, tanto para a fase de grupos quanto para as eliminatórias, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços oficiais para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços no mercado secundário e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Categorias oficiais de preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 e preços de revenda

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Países anfitriões) US$ 400 – US$ 2.735 US$ 1.199 – US$ 5.500+ (US$ 1.950) 11 a 27 de junho Fase de grupos (grandes times neutros) US$ 120 – US$ 1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11 a 27 de junho Fase de Grupos (Partidas Neutras Padrão) US$ 120 – US$ 1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais de alta demanda) US$ 225 – US$ 540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Preços da Copa do Mundo de 2026 por categoria:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Lista dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 e ingressos

Fase Datas Locais Seleções Ingressos Oitavas de final 6 de julho Arlington, Texas, EUA Portugal x Espanha Comprar ingressos

6 de julho Seattle, Washington, EUA EUA x Bélgica Comprar ingressos

7 de julho Atlanta, EUA Argentina x Egito Comprar ingressos

7 de julho Vancouver, Canadá Suíça x Colômbia Comprar ingressos Quartas de final 9 de julho Foxborough, EUA França x Marrocos Comprar ingressos

10 de julho Califórnia, EUA Portugal/Espanha x EUA/Bélgica Comprar ingressos

11 de julho Miami, EUA Noruega x Inglaterra Comprar ingressos

11 de julho Kansas City, EUA Argentina / Egito x Suíça / Colômbia / Gana Comprar ingressos Semifinais 14 a 15 de julho Dallas, EUA França / Marrocos x Portugal / Espanha / EUA / Bélgica Comprar ingressos



Atlanta, EUA Noruega / Inglaterra x Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana

3º lugar 18 de julho Miami, EUA França / Marrocos / Portugal / Espanha / EUA / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana Comprar ingressos Final 19 de julho Nova Jersey França / Marrocos / Portugal / Espanha / EUA / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Egito / Suíça / Colômbia / Gana Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes: