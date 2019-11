Quanto custa ver o Flamengo no Mundial de Clubes no Qatar? Passagens, hospedagem e mais

Ver o Mengão no Mundial de Clubes em Doha, no Qatar, não será uma tarefa das mais baratas

Em dezembro de 81, o Flamengo botou os ingleses na roda. O 3 a 0 no ficou marcado na história e agora, 28 anos depois, a nação pede o mundo de novo. Referências à parte, milhares de torcedores do Mengão já devem estar calculando o que podem gastar para ir a Doha e participar dessa nova tentativa de conquista do mundo pelo Fla.

Os torcedores do que desejarem ver a competição das arquibancadas terão que pagar um preço salgado para isso - Passagens, viagem, hospedagem, ingressos...uma dor de cabeça que a nação rubro-negra está esperando faz quase 30 anos.

A Goal preparou um guia pra você que está pensando em ir assistir ao Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2019, com os valores previstos neste momento para quem quer fazer essa viagem. Confira:

Quando custam os ingressos dos jogos do Flamengo?

A Fifa já disponibilizou os ingressos para as partidas do Mundial de Clubes: divididos em três categorias (1, 2 e 3), que correspondem a três setores diferentes dos estádios, mais de 40 mil ingressos já foram abertos ao público.

Cada jogo tem sua precificação diferente. Confira a seguir os preços dos jogos do Flamengo (considerando que a equipe chegue até a final):

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Dois jogos: 5º lugar e 1ª semifinal (FLAMENGO x Espérance ou Al-Hilal) R$ 115 R$ 57 R$ 28 Dois jogos: 3º lugar e final (FLAMENGO x a definir) R$ 460 R$ 230 R$ 115

Quando custam as passagens aéreas para ir ver o Flamengo no Qatar?

Como a torcida do Flamengo está espalhada por todo o Brasil, torcedores devem partir rumo ao Qatar das mais diferentes regiões do país. Então, calculamos o valor das passagens aéreas em quinze capitais brasileiras para a semana dos jogos do Fla no Mundial (saída no sábado, dia 14, volta na segunda, dia 23/passagem individual, classe econômica, para um adulto):

CAPITAL PREÇO MAIS BAIXO Rio de Janeiro R$ 12.240 R$ 12.132 Belo Horizonte R$ 15.857 Alegre R$ 16.082 R$ 16.646 Salvador R$ 16.371 Recife R$ 17.166 Brasília R$ 13.329 Manaus R$ 12.584 Curitiba R$ 15.858 Goiânia R$ 16.242 Belém R$ 19.873 Maceió R$ 17.147 R$ 17.906

Quando custa para ficar em um hotel no Qatar na semana do Mundial?

Procurando em sites agregadores de hotéis, em média, a diária em um quarto individual para um adulto em Lima num hotel quatro estrelas na semana da final sairá por aproximadamente R$ 350.

Aqueles que preferirem usar o AirBNB para se hospedar poderão pagar um preço mais acessível: o valor médio da diária em um quarto bem avaliado sai por aproximadamente R$ 130.

Quando custa no geral uma viagem para ver o Flamengo no Mundial?

Assim, para dar um exemplo, vamos calcular o preço médio de uma viagem para ver o Flamengo no Mundial, supondo que o clube se classifique à final da competição:

Suponhemos que você compre os ingressos mais baratos para as duas partidas (R$ 28 + R$ 115), parta do Rio de Janeiro (R$ 12.240) e fique no hotel cinco estrelas de Doha melhor avaliado que sai por menos de R$ 350 (R$ 301 por oito dias).

O preço total dessa viagem "fantástica" seria R$ 14.783. Ou seja, se você quiser ir assistir o Flamengo (ou o Liverpool, porque não), precisará abrir os bolsos e talvez vender aquele carro parado, ou algo assim. Ou você pode aceitar o risco de esperar mais 28 anos e ir na próxima oportunidade.

