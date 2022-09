Quanto custa uma passagem para ver a final da Libertadores 2022 em Guayaquil

A grande decisão do campeonato continental está agendada para o final de outubro e terá time brasileiro

Disputada em decisões de apenas um jogo desde 2019, a Libertadores da América vai incentivando os torcedores finalistas a viajarem pelo continente no sonho de verem seu time ser campeão in loco. Já tivemos finalíssimas sendo disputadas em Lima (Peru), Rio de Janeiro (Brasil) e Montevidéu (Uruguai). Agora em 2022 o palco da chamada “Glória Eterna” será Guayaquil, no Equador.

A finalíssima da Libertadores de 2022 está agendada para 29 de outubro no Estádio Monumental, onde joga o Barcelona equatoriano. E como já estamos nas semifinais do torneio, torcedores começam a fazer contas e pesquisas para saber quanto custa uma viagem para Guayaquil. Se você é um destes torcedores, veio ao lugar certo: nós vamos explicar tudo para você.

Três equipes brasileira sonham com um lugar na final: Flamengo, Athletico-PR e Palmeiras. Uma de cada estado, ainda que obviamente conte com torcedores em outras regiões do Brasil.

Para o Flamengo, a terceira decisão nos últimos quatro anos já é praticamente uma realidade após a goleada por 4 a 0 aplicada sobre os argentinos do Vélez Sarsfield, na ida da semifinal. O torcedor que mora no Rio de Janeiro que deseja estar em Guayaquil entre os dias 27 e 30 de outubro (a data de ida foi escolhida com certa antecedência neste nosso exemplo pois alguns voos podem chegar a demorar mais de 40 horas dependendo de um número maior de paradas), não vai gastar menos de R$ 8 mil, considerando apenas passagem, segundo pesquisa feita pela GOAL.

Em pesquisa realizada no dia 1º de setembro de 2022, o valor da passagem de ida e volta mais barato encontrado foi de R$ 8.164,53, da LATAM, com duração de 18h44 e duas paradas. A título de comparação, voos para cidades europeias como Madri, Barcelona, Paris, Londres são consideravelmente mais baratos no mesmo período.

Saindo direto de São Paulo entre os dias 27 e 30 de outubro, é possível encontrar passagens por R$ 3.486 no site SkyScanner. Com a origem saindo de Curitiba, capital paranaense, o preço mais em conta é de R$ R$ 3545.