Quanto custa um ingresso para assistir à final da Liga dos Campeões 2020, em Istambul?

As aplicações para garantir um ingresso para a finalíssima já começou no site oficial da Uefa; um ingresso pode custar mais de 3 mil reais

Quem quiser realizar o sonho de assistir uma final de Liga dos Campeões pode já tentar garantir o seu ingresso. Mas será preciso desembolsar uma boa quantidade de dinheiro e "vencer" um sorteio para ver pessoalmente a final do torneio de clubes mais badalado do mundo.

A Uefa já começou a venda dos ingressos para o grande jogo que será disputado em Istambul, no dia 30 de maio de 2020. Com capacidade para 72 mil pessoas, o Estádio Olímpico Atatürk recebe a finalíssima pela segunda vez. Em 2005, o se sagrou campeão na épica final contra o .

Confira preços e mais informações sobre a venda de ingressos para a final da Liga dos Campeões.

Quanto custa o ingresso para a final da Liga dos Campeões?

Com quatro categorias, a Uefa definiu os seguintes preços:

Categoria 4: 70 euros (R$ 360)

Categoria 3: 180 euros (R$ 927)

Categoria 2: 450 euros (R$ 2320)

Categoria 1: 600 euros (R$ 3093)

Ingressos de acessibilidade para torcedores especiais: 70 euros, com um ingresso para acompanhante garantido gratuitamente.

O preço da entrega dos ingressos já está incluso.

Quantos ingressos foram disponibilizados para a final?

A Uefa disponibilizou 6 mil ingressos para o público em geral. Posteriormente, 20 mil ingressos serão disponibilizados para a torcida de cada um dos finalistas da Liga dos Campeões.

Como funciona a venda de ingressos para a final?

A venda de ingressos para a final da Liga dos Campeões não será feita no estilo "quem chegar primeiro leva". Os torcedores participaram de um sorteio virtual após o período de aplicação se encerrar.

Cada pessoa pode se aplicar para garantir até dois ingressos para a partida em Istambul. Os ingressos serão personalizados e cada um que se aplicar deve colocar seus dados pessoais no site oficial da venda dos ingressos. Quem for sorteado, saberá via e-mail até o final do mês de março que garantiu seu lugar na grande final.

Os ingressos serão entregues via correio até o meio de Maio.