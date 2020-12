Quanto custa montar a seleção dos melhores do mundo no FIFA 21?

Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski lideram o esquadrão de craques que custa milhões nos modos Ultimate Team e Carreira do game de futebol

A FIFA divulgou nesta quinta (17) a seleção FIFPro World XI, que elege os 11 melhores do mundo. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e o vencedor Robert Lewandowski, o esquadrão é só um sonho na vida real, mas pode se tornar realidade no FIFA 21 com alguns milhões de moedas.

Considerando as versões mais valiosas de cada jogador na cotação atual do mercado do Ultimate Team, a equipe completa ultrapassa a casa dos 7 milhões de moedas, com alguns dos cards mais valorizados de todo o game.

Optando por uma versão mais “modesta”, com somente as cartas base (Ouro) de cada jogador, o valor cai bastante, mas ainda assim não é dos mais acessíveis. O time completo fica cotado em pouco menos de 2.4 milhões de moedas.

No caso do Ultimate Team, o jogador mais caro é Cristiano Ronaldo, que custa 1.3 milhões em sua versão mais acessível e 2.7 milhões na carta especial de Time da Semana. O mais barato é o jovem Alphonso Davies do , que sai por apenas 2 mil moedas em seu card básico, avaliado com o nível geral 81.

Vale lembrar que, apesar do festival de craques, não é recomendado o uso de um time como esses, por conta do sistema de entrosamento do modo Ultimate Team, que privilegia equipes montadas com atletas de mesmas ligas e nacionalidades.

O modo Carreira seria a forma mais adequada de experimentar a equipe de craques do FIFPro World XI 2020, mas o valor do time completo é algo que não está nos sonhos nem mesmo de bilionários como ou .

Para contratar o esquadrão completo, é necessário quase 1 bilhão de euros (974 milhões, para ser mais exato), isso considerando somente o preço inicial de cada jogador. Lembre-se que, assim como na vida real, no FIFA 21 os times costumam ser duros em negociações envolvendo grandes craques, e que alguns deles possuem multas rescisórias gordas.

Para efeito de comparação, o time mais rico do modo Carreira do FIFA 21, , inicia o jogo com 188 milhões de euros para transferências, que é pouco menos de um quinto do valor necessário para trazer todos os astros do time de melhores do mundo da FIFA.

Diferente do Ultimate Team, na Carreira os valores são mais alinhados com os custos reais dos jogadores, que também são influenciados por suas idades e pelo status de seus contratos. Neste caso, a peça mais em conta é o experiente Sergio Ramos, que custa “só” 33 milhões de euros. O mais caro é Kevin De Bruyne, que sai por 127 milhões de euros.