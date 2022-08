Quanto Atlético-MG e América-MG recebem por ida de Bruno Tabata ao Palmeiras

Galo receberá 1,79% do valor da transferência do jogador. Coelho levará 0,18% da venda ao Palmeiras. Negócio custou 5 milhões de euros

O Palmeiras desembolsará 5 milhões de euros (R$ 26,300 milhões na cotação atual) pela compra de Bruno Tabata, que deixou o Sporting. Atlético-MG e América-MG têm direito a receber um percentual do negócio por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa. Ambos participaram da formação do jogador de 25 anos.

O Galo embolsará 1,79% do valor fixo do negócio, e o Coelho tem direito a 0,18% da quantia. Os percentuais foram calculados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

O Atlético-MG terá 89,5 mil euros (R$ 470,75 mil) pela venda do atacante ao clube paulista. O América-MG, por sua vez, embolsará 9 mil euros (R$ 47,34 mil) por causa das tratativas.

Natural de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, Bruno Tabata iniciou a carreira nas divisões de base do América-MG, entre 2011 e 2013. Na sequência, se transferiu para o Atlético-MG. Em outubro de 2015, foi chamado para renovar o contrato, mas preferiu deixar o clube para se transferir para o Portimonense.

O atacante tinha uma proposta para receber cerca de R$ 80 mil por mês e assinou por cinco temporadas. O Galo acionou a Fifa e teve vitória parcial contra o Portimonense na justiça.