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Kevin De Bruyne pode estar perto de deixar o SSC Napoli antes do previsto. À revista belga NINA , sua esposa, Michele, falou sobre os planos de voltar à Bélgica.

O casal, que tem três filhos, pensa em deixar a Itália, como Michele De Bruyne revelou agora publicamente: "É claro que pensamos juntos no futuro. E dizemos um ao outro cada vez mais: vamos nos mudar para Limburg. Quanto antes estivermos lá, melhor."

Embora a família valorize o clima e a gastronomia de Nápoles, no dia a dia os inconvenientes da enorme popularidade pesam mais. "Kevin leva uma vida muito limitada em Nápoles. Isso não é muito agradável para ele. Além disso, não podemos fazer nada juntos como família na cidade. Esse é o outro lado da moeda, não é?", disse sua esposa.

Michele De Bruyne acrescentou: "Em Manchester era diferente. Onde morávamos, as pessoas nos viam com tanta frequência que aquilo já não era nada de especial. Podíamos sair à rua sem que tirassem uma única foto nossa. Em Nápoles, isso é impossível."

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Como o jogador da seleção belga já conquistou muitos títulos na carreira, os planos para a vida pessoal ganham cada vez mais importância, disse ela: "Em algum momento, o futebol deixa de ser a prioridade. Você já ganhou tudo, já conquistou tudo. Por que virar a vida dos seus filhos de cabeça para baixo?"

Getty Images

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Kevin De Bruyne não se entendeu com Antonio Conte no Napoli

O meio-campista de 35 anos atravessa uma fase difícil em Nápoles que não começou nesta temporada. A equipe do técnico Max Allegri ocupa atualmente apenas a décima posição na tabela da Serie A.

De Bruyne chegou ao Napoli no verão de 2025 cercado de grandes expectativas. Após uma década na Inglaterra, o meia assinou um contrato de dois anos e passou a figurar entre os jogadores mais bem pagos da liga.

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Mas De Bruyne não encontrou seu lugar nem sob o comando do então técnico Antonio Conte nem com seu sucessor, Allegri. Além dos problemas físicos e das notícias sobre tensões com companheiros de equipe no vestiário, a proposta tática de Conte foi a principal fonte de frustração para De Bruyne.

"Foi difícil para mim, porque Conte tem uma visão de futebol completamente diferente da minha", disse De Bruyne em julho ao jornal belga Het Nieuwsblad. "Nunca tive a oportunidade de jogar na minha posição preferida", acrescentou. Questionado se estava feliz por Conte ter saído no verão, De Bruyne respondeu: "Sim. Do meu ponto de vista, ele não precisava ficar."

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Até agora, o belga disputou 36 partidas oficiais pelo Napoli, marcou nove gols e deu seis assistências. Recentemente, o De Telegraaf noticiou que o PSV Eindhoven estaria interessado em contratar De Bruyne na janela de inverno. Seu contrato na Itália vai até o fim da temporada.