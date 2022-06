Quanto América e Fluminense vão receber com ida de Richarlison ao Tottenham

Mineiros têm direito a 0,635% da transferência, e cariocas embolsarão 0,78%. Valores são do mecanismo de solidariedade da FIFA

A venda de Richarlison ao Tottenham Hotspur está praticamente selada. O jogador deu sinal positivo para o acordo e fará exames médicos nas próximas horas. O negócio renderá 50 milhões de libras (R$ 319 milhões) ao Everton. Dois clubes brasileiros, América-MG e Fluminense, embolsarão um valor com a transação por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA.

A pedido da GOAL, a Rede do Futebol calculou quanto os dois clubes têm direito em uma eventual venda do atacante de 25 anos. Os mineiros levarão 0,635% da transferência, enquanto os cariocas embolsarão 0,78%.

Desta forma, o América-MG terá direito a 317,5 mil libras (R$ 2 milhões). O Fluminense, por sua vez, embolsará 390 mil libras (R$ 2,488 milhões) da venda do atleta ao Tottenham.

Richarlison atuou entre 2014 e 2015 pelo América-MG, jogando inclusive pelas categorias de base. O jogador defendeu as cores do Fluminense entre 2016 e 2017.

A negociação está apalvrada. Há princípio de acordo entre Spurs e Everton. Os clubes ingleses já se acertaram em relação aos valores. Nas últimas horas, o Tottenham pressionou o atacante por uma resposta positiva. Richarlison deu sinal verde e também chegou a um acordo verbal com a equipe de Londres.

O jogador, a princípio, aguardaria por novas ofertas no mercado da bola. O seu desejo é jogar uma edição de UEFA Champions League. Ele realizaria o sonho com as cores do Tottenham, mas ainda assim prefere atuar por um clube de maior expressão no cenário europeu.

Richarlison curte férias no Brasil e só deve retornar ao Reino Unido a partir da próxima semana. O jogador viajou à região do Pantanal, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (30). Ele tem deixado as tratativas a critério de seus empresários.