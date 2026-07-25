"Fico satisfeito por, no BVB, estarmos a manter-nos unidos, de forma a que já nada transpareça para fora, porque a quantidade de informações falsas nos últimos dias foi de facto bastante considerável", disse Book à Sky, à margem do jogo de preparação do Dortmund em Düsseldorf, no sábado.

Book, que está em funções como diretor desportivo do BVB desde março, tinha sido anteriormente questionado sobre as movimentações por El Mala e tinha deixado claro "que não comentamos jogadores que não são jogadores do Borussia Dortmund".

Com as "informações falsas", Book deverá estar a referir-se à quantidade de números que circulam em torno do interesse documentado do vice-campeão no melhor marcador do Colónia na época passada.

Sky fala de um pacote do BVB com uma verba base de 26 milhões de euros, bem como até 16 milhões de euros em pagamentos de bónus, dos quais, no entanto, apenas metade seria realisticamente alcançável. Segundo o Bild , por outro lado, a proposta foi de 34 milhões de euros fixos, mais seis milhões de euros em bónus.

O Colónia, porém, quererá 50 milhões de euros pelo jogador de 19 anos, diz-se. No FC, que atualmente se encontra em estágio em Kitzbühel juntamente com El Mala, mantém-se a calma apesar da enxurrada de notícias e continua-se "sem falar bem do Borussia", escreve o Geissblog, depois de uma primeira proposta do BVB ter sido rejeitada por ser financeiramente insuficiente e de não se ter ficado particularmente agradado com a postura dos responsáveis de Dortmund.

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Book deseja dois jogadores ofensivos

Resta saber se o BVB vai continuar a insistir em El Mala, mas o certo é que os westfalianos têm necessidade de reforçar o setor ofensivo, especialmente nas alas, depois da saída de Karim Adeyemi para o Barcelona.

"Naturalmente, já gostaríamos de ter contratado um jogador ofensivo", disse Book no sábado, mas é preciso "ter em conta as leis do mercado e acompanhar o tempo. O timing é absolutamente decisivo".

Depois, o homem de 40 anos, que nos últimos anos teve uma participação determinante na ascensão desportiva do SV Elversberg, foi mais concreto: "Sabemos o que queremos. São duas posições ofensivas." No entanto, querem "fazer as coisas certas" e não se trata "apenas da velocidade pura".

Da Bundesliga, também o RB Leipzig deverá ter interesse em El Mala, mas, tal como o BVB, não deverá poder ou querer cumprir as condições financeiras. Diferente será alegadamente o caso da Roma, que, segundo o Geissblog, estará disposta a pagar claramente mais de 40 milhões de euros por um extremo-esquerdo e também lançou o olhar para o Colónia.