Atenção, agora é hora dos números! Foram 232 dias entre as assinaturas de contrato de Yan Diomande com o CD Leganes, em 27 de novembro de 2025, e com o RB Leipzig, em 16 de julho de 2026. Nesses quase oito meses, o marfinense entrou em campo apenas dez vezes pelos espanhóis, somando 542 minutos jogados.

Em compensação, o Leganes, clube fundado em 1928 em um subúrbio ao sul de Madri, já recebeu orgulhosos 20 milhões de euros dos saxões. O que aconteceu em Leipzig é conhecido: o velocíssimo Diomande foi eleito o calouro da Bundesliga da temporada 2025/26 após 13 gols e dez assistências em 36 partidas oficiais e agora se transfere para o Real Madrid por uma quantia de três dígitos. Loucura!

O valor real da transferência para os Merengues também era de enorme interesse para o Leganes nos últimos dias. Isso porque, a cada milhão adicional, o atual time da segunda divisão também lucrava mais.

Quanto lucro o Leganes teve graças à ida de Diomande para o Real?

Isso porque o Leganes garantiu, na venda de Diomande, uma participação de cinco por cento sobre o lucro da venda, e não sobre uma revenda! Ou seja: o jovem de 19 anos foi vendido por 20 milhões. Se a transferência para o Real, como noticiado pela Sky , for concluída por 125 milhões de taxa fixa, o lucro da venda será de 105 milhões, e cinco por cento disso seriam 5,25 milhões de euros. À taxa de transferência ainda poderiam se somar bônus mais fáceis de alcançar no valor de dez milhões de euros, enquanto outros cinco milhões de euros, segundo a Sky, seriam mais difíceis de atingir.

Nesse cenário, o Leganes arrecadaria com Diomande, que junto com Youssef En-Nesyri (para o Sevilla em 2019/20) já é a maior venda da história do clube, 25,5 milhões de euros fixos, o que representa 47.048 euros por minuto em campo ou cerca de 2,55 milhões por jogo disputado por ele. Loucura!

Mas como Diomande se saiu, afinal, nesses 542 minutos em campo no então recém-promovido Leganes? Também aqui o Sevilla deveria desempenhar um grande papel.

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Por quais clubes Yan Diomande fez testes no passado?

Diomande já havia passado antes por uma verdadeira odisseia. Descoberto em sua terra natal, ele acabou, após vários desvios, na academia esportiva privada DME Academy, em Daytona Beach, no estado americano da Flórida. Lá, virou de imediato a figura absolutamente dominante e rapidamente conseguiu períodos de testes no Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, Rangers, Colorado Rapids e Charlotte FC.

Hoje parece quase inacreditável, mas todos os clubes recusaram Diomande. O Leganes aproveitou, graças a contatos diretos com a DME. "Muita gente não conhece realmente essa história, mas o proprietário do Leganes (Jeff Luhnow, nota da redação) lidera um grupo de investimentos em Houston chamado Blue Crow e acho que ele acabou de comprar o Cascade, um clube da USL", contou recentemente Todd Eason, diretor esportivo da DME entre 2021 e 2024, à ESPN. "Mas ele também financiava o grupo africano com o qual eu trabalhava e que encontrava todos esses jogadores. Acho que ele rompeu com seu parceiro africano, e por isso levou o Dio e outro jogador para o Leganes."

Diomande, que chegou sem custos de transferência, só apareceu na Espanha durante a temporada em andamento porque isso só era permitido a partir de seu 18º aniversário, em 14 de novembro. Dos Estados Unidos, porém, o hoje jogador de 14 partidas pela seleção trouxe uma lesão, e por isso foi preciso esperar até março de 2025 para que ele estivesse pela primeira vez no elenco e fizesse sua estreia.

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Amistoso só por causa dele! Yan Diomande impressionou o técnico do Leganes

Antes de sua chegada, os dirigentes do Leganes tinham visto o ponta apenas em vídeos. Quando ele finalmente começou a treinar no sub-19 após se recuperar e se mostrou muito superior a todos os demais, todos ficaram boquiabertos.

O Leganes então organizou um amistoso interno unicamente por causa de Diomande: o time principal enfrentou uma equipe recheada de jogadores do time B e do sub-19. Diomande fez uma partida espetacular, marcou dois golaços após várias jogadas individuais brilhantes e passou por cima dos defensores dos profissionais.

"Ele era inacreditável. Já no primeiro toque na bola, dissemos: há algo de especial ali, isso não é normal", relembrou recentemente o então capitão Sergio Gonzalez à rádio COPE. O técnico Borja Jimenez pediu às pressas que Diomande fosse substituído antes do fim. Ele queria evitar uma lesão, pois já tinha visto o suficiente. Jimenez percebeu: precisamos desse garoto na luta contra o rebaixamento, e imediatamente!

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Yan Diomande estreou pelo Leganes justamente contra o Real Madrid

Menos de 100 horas depois, Diomande fez sua primeira breve aparição de quatro minutos pelos profissionais, justamente no Estádio Santiago Bernabéu, contra seu novo clube, o Real Madrid. Quatorze dias depois, estreou como titular contra o Barcelona.

Depois vieram o 4 de maio e o Sanchez Pizjuan, em Sevilha. O Leganes chegou como penúltimo colocado, com quatro pontos de desvantagem para a zona de salvação, depois de ter arrancado apenas um empate em casa contra o Girona na rodada anterior, e isso só nos acréscimos.

Com um elenco reduzido, os visitantes seguravam o 2 a 2 até bem depois dos 90 minutos, quando veio a última ação do jogo: após um escanteio do Sevilla interceptado, o Leganes acelerou a jogada a partir do goleiro e puxou um contra-ataque contra a defesa adiantada dos donos da casa. Diomande tirou a bola do goleiro Orjan Nyland, que saía desesperadamente, e tinha pela frente apenas o gol vazio, a cerca de 22 metros da meta.

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Yan Diomande perdeu chance gigantesca para o Leganes e foi criticado pelos torcedores

Um pouco afobado, ele empurrou a bola para fora, à esquerda da trave. No fim das contas, foram justamente esses dois pontos, que Diomande teve nos pés, que faltaram ao Leganes. Os torcedores nas redes sociais ficaram furiosos e o criticaram pesadamente. Um abatido técnico Jimenez disse sobre o lance: "No minuto 95, pensei que já tínhamos vencido quando vi Diomande correndo sozinho em direção ao gol. Naquele momento, acreditei na vitória. Ele poderia ter tomado outra decisão, isso é praticamente certo. Ele é um garoto muito jovem, para quem esse nível é novidade. Neste momento, ele precisa de apoio. Ele ficou arrasado."

Apenas alguns dias depois, Diomande viveu um golpe do destino diante do qual uma chance perdida em um jogo de futebol se torna completamente insignificante. O jovem, descrito por todos que cruzaram seu caminho como um enorme homem de família, perdeu de forma repentina sua irmã Roxane. Durante a Copa do Mundo, ele tornou isso público ao escrever uma carta extremamente emocionante para ela na The Players' Tribune.

No fim de semana seguinte, Diomande talvez tenha feito sua melhor atuação com a camisa do Leganes. A vitória por 3 a 2 em casa sobre o Espanyol Barcelona encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer. Diomande marcou o 2 a 0 e foi o principal responsável pelo gol contra que levou ao 3 a 0. Seu gol fez dele, com 18 anos, cinco meses e 27 dias, o jogador mais jovem do Leganes a balançar as redes na Primera Division.

Como o CD Leganes se saiu sem Yan Diomande?

"Fui preparado desde muito jovem para o que está acontecendo agora. Por isso, não sinto pressão. Eu sabia que esse momento chegaria. É um sonho realizado", disse Diomande depois ao portal de torcedores somoslega.com. "Antes, todos nós víamos na televisão jogadores marcando gols e ouvindo seus nomes serem gritados. Agora estar aqui, ouvir meu nome sendo cantado, isso me deixa muito feliz."

Com esse triunfo e mais duas vitórias nas duas últimas rodadas, o clube, que havia subido pela primeira vez em 2016 e permanecido quatro anos na liga, ainda lutou com tudo contra a queda para a segunda divisão. Mas não adiantou: com um ponto a menos que Girona e, justamente!, Sevilla, o Leganes acabou rebaixado novamente.

Quem sabe o que teria acontecido nos jogos restantes se Diomande tivesse marcado o 3 a 2 tardio em Sevilha. Enquanto ele depois encantava a Alemanha e retornava num passe de mágica à Espanha, rumo aos Merengues, o Leganes viveu um ano muito complicado sem ele. Na 16ª colocação, a equipe escapou de um novo rebaixamento por apenas seis pontos.

Agora, um recomeço se aproxima, e ao menos financeiramente o clube está bem. Até aqui, porém, investiu apenas 1,27 milhão de euros em reforços. Outros 5,5 milhões agora darão ao Leganes um enorme impulso no mercado de transferências, graças a Diomande.

Yan Diomande: os números de sua carreira