Atenção, agora é hora dos números! Foram 232 dias entre as assinaturas de contrato de Yan Diomande com o CD Leganés, em 27 de novembro de 2024, e com o RB Leipzig, em 16 de julho de 2025. Nesses quase oito meses, o marfinense entrou em campo apenas dez vezes pelos espanhóis, somando 542 minutos jogados.

Em compensação, o Leganés, clube fundado em 1928 em um subúrbio ao sul de Madri, já recebeu orgulhosos 20 milhões de euros dos saxões. O que aconteceu em Leipzig é conhecido: o velocíssimo Diomande foi eleito o novato da Bundesliga da temporada 2025/26 após 13 gols e dez assistências em 36 jogos oficiais e agora vai se transferir - e isso também é oficial desde a tarde de quinta-feira - por uma quantia de três dígitos em milhões para o Real Madrid. Loucura!

O valor real da taxa de transferência para os Merengues também foi de enorme interesse para o Leganés nos últimos dias. Isso porque, a cada milhão adicional, o atual time da segunda divisão também lucrava mais.

Quanto lucro o Leganés teve graças à transferência de Diomande para o Real?

Isso porque o Leganés garantiu uma participação de cinco por cento no lucro da venda de Diomande - não na revenda! Ou seja: o jovem de 19 anos foi vendido por 20 milhões. Se a transferência para o Real, como informou a Sky for concluída por 125 milhões de taxa fixa, o lucro da venda será de 105 milhões - e cinco por cento disso seriam 5,25 milhões de euros. À taxa de transferência ainda poderiam se somar bônus mais facilmente alcançáveis no valor de dez milhões de euros, enquanto outros cinco milhões, segundo a Sky, seriam mais difíceis de atingir.

Nesse cenário, o Leganés, com Diomande, que junto com Youssef En-Nesyri (em 2019/20 para o Sevilla) já é a maior venda da história do clube, arrecadaria 25,5 milhões de euros fixos - ou seja, 47.048 euros por minuto jogado ou cerca de 2,55 milhões por partida dele. Loucura!

Mas como Diomande se saiu nesses 542 minutos em campo no então recém-promovido Leganés? Aqui também o Sevilla deve desempenhar um grande papel.

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Em quais clubes Yan Diomande fez períodos de testes no passado?

Diomande já havia vivido antes uma verdadeira odisseia. Descoberto em seu país natal, ele acabou, após vários desvios, na academia esportiva privada DME Academy, em Daytona Beach, no estado americano da Flórida. Lá, ele se transformou de imediato na figura absolutamente dominante e rapidamente conquistou períodos de treinamento de testes no Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, Rangers de Glasgow, Colorado Rapids e Charlotte FC.

O que hoje parece quase inacreditável é que todos os clubes rejeitaram Diomande. O Leganés agiu - graças a contatos diretos com a DME. "Muita gente não conhece realmente essa história, mas o proprietário do Leganés (Jeff Luhnow, nota da redação) lidera um grupo de investimento em Houston chamado Blue Crow e acho que ele acabou de comprar o Cascade, um clube da USL", contou recentemente Todd Eason, diretor esportivo da DME entre 2021 e 2024, à ESPN. "Mas ele também financiava o grupo africano com o qual eu trabalhava e que encontrava todos esses jogadores. Acho que ele rompeu com seu parceiro africano, e por isso levou Dio e outro jogador para o Leganés."

Diomande, que chegou sem custos de transferência, só apareceu na Espanha durante a temporada em andamento porque isso só era permitido a partir de seu 18º aniversário, em 14 de novembro. Dos Estados Unidos, porém, o hoje jogador de seleção com 14 partidas trouxe uma lesão, razão pela qual foi preciso esperar até março de 2025 para que ele aparecesse pela primeira vez na relação e fizesse sua estreia.

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Amistoso só por causa dele! Yan Diomande impressionou o técnico do Leganés

Antes de sua chegada, os responsáveis do Leganés tinham visto o ponta apenas em vídeos. Quando, após se recuperar, ele finalmente começou a treinar no sub-19 e era muito superior a todos os demais, todos ficaram boquiabertos.

O Leganés então organizou um amistoso interno unicamente por causa de Diomande: o time principal enfrentou uma equipe recheada de jogadores do segundo time e do sub-19. Diomande fez uma partida espetacular, marcou dois golaços após várias ações individuais de destaque e passou por cima dos defensores dos profissionais.

"Ele era inacreditável. Já no primeiro toque na bola nós dissemos: há algo especial ali, isso não é normal", relembrou recentemente o então capitão Sergio Gonzalez à rádio COPE. O técnico Borja Jimenez pediu às pressas que Diomande fosse substituído antes do fim. Ele queria evitar uma lesão, porque já tinha visto o suficiente. Jimenez percebeu: precisamos desse garoto na luta contra o rebaixamento - e imediatamente!

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Yan Diomande estreou pelo Leganés justamente contra o Real Madrid

Menos de 100 horas depois, Diomande atuou pela primeira vez por quatro minutos entre os profissionais - justamente no Estadio Santiago Bernabeu, contra seu novo clube, o Real Madrid. Quatorze dias depois, fez sua estreia como titular contra o Barcelona.

Então vieram o 4 de maio e o Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O Leganés chegou como vice-lanterna, com quatro pontos de desvantagem para sair da zona, depois de ter arrancado apenas um empate em casa com o Girona na rodada anterior, e ainda de forma feliz, nos acréscimos.

Com um elenco desfalcado, os visitantes sustentavam um 2 a 2, até que bem depois dos 90 minutos veio a última ação da partida: após um escanteio do Sevilla interceptado, o Leganés acelerou o jogo por meio do goleiro e encaixou um contra-ataque contra a defesa adiantada dos donos da casa. Diomande levou a bola para além do goleiro Orjan Nyland, que saía desesperadamente, e, a cerca de 22 metros do gol, tinha à sua frente apenas a meta vazia.

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Yan Diomande desperdiçou chance enorme para o Leganés - críticas dos torcedores

Um pouco precipitado, ele empurrou a bola para fora, à esquerda da trave. No balanço final, esses dois pontos que Diomande teve nos pés fizeram falta ao Leganés. Os torcedores enlouqueceram nas redes sociais e o criticaram duramente. Um consternado técnico Jimenez disse sobre o lance: "No minuto 95, eu achei que já tínhamos vencido quando vi Diomande correndo sozinho em direção ao gol. Naquele momento, acreditei na vitória. Ele poderia ter tomado outra decisão - isso é praticamente certo. Ele é um cara muito jovem, para quem esse nível é novo. Neste momento, ele precisa de apoio. Ele ficou arrasado."

Poucos dias depois, Diomande viveu uma tragédia pessoal diante da qual uma chance desperdiçada em uma partida de futebol se torna completamente irrelevante. O jovem, descrito por todos que cruzaram seu caminho como um enorme homem de família, perdeu repentinamente sua irmã Roxane. Durante a Copa do Mundo, ele tornou isso público ao escrever para ela uma carta extremamente emocionante no The Players' Tribune.

No fim de semana seguinte, Diomande teve provavelmente sua melhor atuação com a camisa do Leganés. A vitória em casa por 3 a 2 sobre o Espanyol Barcelona encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória. Diomande fez o 2 a 0 e foi o principal responsável pelo gol contra que levou ao 3 a 0. Seu gol o transformou, com 18 anos, cinco meses e 27 dias, no jogador mais jovem do Leganés a marcar na Primera División.

Como o CD Leganés se saiu sem Yan Diomande?

"Fui preparado desde muito jovem para o que está acontecendo agora. Por isso, não sinto pressão. Eu sabia que esse momento chegaria. É um sonho realizado", disse Diomande depois ao portal de torcedores somoslega.com. "Antigamente, todos nós víamos pela televisão jogadores marcando gols e ouvindo seus nomes serem chamados. Estar aqui agora, ouvir meu nome ser cantado, isso me deixa muito feliz."

Com esse triunfo e outras duas vitórias na penúltima e na última rodada, o clube, que havia subido pela primeira vez em 2016 e permaneceu quatro anos na liga, voltou a lutar com força contra a queda para a segunda divisão. Mas não adiantou: com um ponto de desvantagem para o Girona e - justamente! - o Sevilla, o Leganés caiu novamente.

Quem sabe o que teria acontecido nas partidas restantes se Diomande tivesse feito o 3 a 2 tardio em Sevilha. Enquanto ele depois se projetava da Alemanha de volta para a Espanha, rumo aos Merengues, o Leganés viveu um ano muito complicado sem ele. Em 16º lugar, o time escapou de um novo rebaixamento por apenas seis pontos.

Agora, um recomeço está por vir e, financeiramente, ao menos o clube vai bem. Até agora, porém, o Leganés investiu apenas 1,27 milhão de euros em reforços. Outros 5,5 milhões agora darão ao Leganés um enorme impulso no mercado de transferências - graças a Diomande.

Yan Diomande: os números de sua carreira