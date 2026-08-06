Atenção, agora é hora dos números! Foram 232 dias entre as assinaturas de contrato de Yan Diomande com o CD Leganes, em 27 de novembro de 2025, e com o RB Leipzig, em 16 de julho de 2026. Nesses quase oito meses, o marfinense entrou em campo apenas dez vezes pelos espanhóis, somando 542 minutos jogados.

Por isso, o Leganes, clube fundado em 1928 em um subúrbio ao sul de Madri, já recebeu orgulhosos 20 milhões de euros dos saxões. O que aconteceu em Leipzig é conhecido: o velocíssimo Diomande foi eleito o calouro da Bundesliga da temporada 2025/26 depois de 13 gols e dez assistências em 36 jogos oficiais e agora vai para o Real Madrid por uma quantia de três dígitos. Loucura!

O valor real da transferência para os Merengues foi, nos últimos dias, também uma questão de enorme interesse no Leganes. Isso porque, a cada milhão adicional, o atual clube da segunda divisão também ganhava mais.

Quanto lucro o Leganes teve graças à transferência de Diomande para o Real?

Na venda de Diomande, o Leganes garantiu uma participação de cinco por cento sobre o lucro da venda, e não sobre uma revenda! Ou seja: o jovem de 19 anos foi vendido por 20 milhões. Então, se a transferência para o Real, como noticiado pela Sky for concluída por 125 milhões de taxa fixa, o lucro da venda será de 105 milhões, e cinco por cento disso seriam 5,25 milhões de euros. À taxa de transferência ainda podem se somar bônus de 10 milhões de euros mais fáceis de atingir; outros cinco milhões, segundo a Sky, seriam mais difíceis de alcançar.

Nesse cenário, o Leganes, com Diomande, que junto com Youssef En-Nesyri (ao Sevilla FC em 2019/20) já é de qualquer forma a maior venda da história do clube, embolsaria 25,5 milhões de euros fixos, ou seja, 47.048 euros por minuto jogado ou cerca de 2,55 milhões por partida dele. Loucura!

Mas como Diomande se saiu, de fato, nesses 542 minutos em campo pelo então recém-promovido Leganes? Também aqui o Sevilla FC teria um papel importante.

Getty Images

Em quais clubes Yan Diomande fez testes no passado?

Diomande já tinha passado por uma verdadeira odisseia antes disso. Descoberto em seu país natal, ele foi parar, depois de vários desvios, na academia esportiva privada DME Academy, em Daytona Beach, no estado americano da Flórida. Lá, virou de imediato a figura dominante em tudo e rapidamente conquistou períodos de testes no Chelsea, Crystal Palace, AFC Bournemouth, Rangers de Glasgow, Colorado Rapids e Charlotte FC.

Hoje parece quase inacreditável, mas todos esses clubes recusaram Diomande. O Leganes agiu, graças a contatos diretos com a DME. "Muita gente não conhece de verdade essa história, mas o proprietário do Leganes (Jeff Luhnow, nota da redação) lidera um grupo de investimentos em Houston chamado Blue Crow e acho que ele acabou de comprar o Cascade, um clube da USL", contou recentemente Todd Eason, diretor esportivo da DME entre 2021 e 2024, à ESPN. "Mas ele também financiou o grupo africano com o qual eu trabalhava e que encontrava todos esses jogadores. Acho que ele rompeu com seu parceiro africano e, por isso, levou Dio e outro jogador para o Leganes."

Diomande, que chegou sem custos de transferência, só apareceu durante a temporada em andamento na Espanha porque isso era permitido, no mais cedo, a partir de seu 18º aniversário, em 14 de novembro. Dos Estados Unidos, porém, o hoje jogador de seleção com 14 partidas trouxe uma lesão, motivo pelo qual foi preciso esperar até março de 2025 para que ele figurasse pela primeira vez no elenco e fizesse sua estreia.

Getty Images

Amistoso só por causa dele! Yan Diomande impressionou o técnico do Leganes

Antes de sua chegada, os dirigentes do Leganes tinham visto o ponta apenas em vídeos. Quando, após se recuperar, ele enfim começou a treinar no sub-19 e era muito superior a todos os demais, todos arregalaram os olhos.

O Leganes então organizou um amistoso interno unicamente por causa de Diomande: o time principal enfrentou uma equipe recheada de jogadores da equipe B e do sub-19. Diomande fez uma partida espetacular, marcou dois golaços após várias ações individuais brilhantes e atropelou os defensores dos profissionais.

"Ele era inacreditável. Já no primeiro toque na bola, dissemos: tem algo especial aí, isso não é normal", relembrou recentemente o então capitão Sergio Gonzalez, à rádio COPE. O técnico Borja Jimenez pediu com urgência que Diomande fosse substituído antes da hora. Ele queria evitar uma lesão, pois já tinha visto o suficiente. Jimenez percebeu: precisamos desse garoto na luta contra o rebaixamento, e imediatamente!

Getty Images

Yan Diomande estreou pelo Leganes justamente contra o Real Madrid

Menos de 100 horas depois, Diomande fez sua primeira aparição de quatro minutos pelos profissionais, justamente no Estadio Santiago Bernabeu, contra seu novo clube, o Real Madrid. Quatorze dias depois, fez sua estreia como titular contra o Barcelona.

Então vieram o 4 de maio e o Sanchez Pizjuan, em Sevilha. O Leganes chegou como penúltimo colocado, com quatro pontos de desvantagem para a zona de permanência, depois de ter arrancado apenas um empate em casa com o Girona, de forma feliz, já nos acréscimos, na rodada anterior.

Com um elenco reduzido por desfalques, os visitantes seguravam o 2 a 2 até muito depois dos 90 minutos, quando veio a última ação do jogo: após um escanteio para o Sevilla ser interceptado, o Leganes acelerou a jogada com o goleiro e puxou um contra-ataque contra a defesa adiantada dos mandantes. Diomande tirou a bola do goleiro Orjan Nyland, que saiu desesperadamente, e tinha diante de si, a cerca de 22 metros do gol, apenas a meta vazia.

Getty Images

Yan Diomande desperdiçou chance enorme para o Leganes e foi criticado pela torcida

Um pouco afobado, ele empurrou a bola para fora, à esquerda da trave. No fim das contas, faltaram justamente esses dois pontos ao Leganes, que Diomande teve nos pés. Os torcedores foram à loucura nas redes sociais e o criticaram duramente. Um consternado técnico Jimenez disse sobre o lance: "Aos 95 minutos, eu já achava que tínhamos vencido quando vi Diomande correndo sozinho em direção ao gol. Naquele momento, acreditei na vitória. Ele poderia ter tomado outra decisão, isso é praticamente certo. Ele é um garoto muito jovem, para quem esse nível é novo. Neste momento, ele precisa de apoio. Ele ficou arrasado."

Poucos dias depois, Diomande viveu uma tragédia pessoal diante da qual uma chance perdida em um jogo de futebol se torna completamente irrelevante. O jovem, descrito por todos os que cruzaram seu caminho como alguém extremamente ligado à família, perdeu de forma repentina sua irmã Roxane. Durante a Copa do Mundo, ele tornou isso público ao escrever para ela uma carta extremamente emocionante na The Players' Tribune.

No fim de semana seguinte, Diomande teve talvez sua melhor atuação com a camisa do Leganes. A vitória em casa por 3 a 2 sobre o Espanyol Barcelona encerrou uma sequência de oito partidas sem triunfo. Diomande marcou o 2 a 0 e foi o principal responsável pelo gol contra que levou ao 3 a 0. Seu gol fez dele, com 18 anos, cinco meses e 27 dias, o jogador mais jovem do Leganes a marcar na Primera Division.

Como o CD Leganes se saiu sem Yan Diomande?

"Eu fui preparado desde muito novo para o que está acontecendo agora. Por isso, não sinto pressão. Eu sabia que esse momento chegaria. É um sonho realizado", disse Diomande depois ao portal de torcedores somoslega.com. "Antigamente, todos nós víamos na televisão jogadores marcando gols e ouvindo seus nomes serem gritados. Agora estar aqui, ouvir meu nome sendo cantado, isso me deixa muito feliz."

Com essa e outras duas vitórias na penúltima e na última rodada, o clube, que havia subido pela primeira vez em 2016 e se manteve na liga por quatro anos, ainda lutou com força contra a queda para a segunda divisão. Mas não adiantou: com um ponto de desvantagem para Girona e, justamente!, Sevilla, o Leganes acabou rebaixado novamente.

Quem sabe o que teria acontecido nas partidas restantes se Diomande tivesse marcado o 3 a 2 tardio em Sevilha. Enquanto ele depois se projetou da Alemanha de volta à Espanha rumo aos Merengues, o Leganes viveu um ano muito complicado sem ele. Na 16ª colocação, o clube escapou por apenas seis pontos de um novo rebaixamento.

Agora, um recomeço está por vir e, ao menos financeiramente, o clube vai bem. Ainda assim, até aqui investiu apenas 1,27 milhão de euros em reforços. Os outros 5,5 milhões agora darão ao Leganes um enorme impulso no mercado de transferências, graças a Diomande.

Yan Diomande: os números de sua carreira