Quantas vezes times brasileiros se enfrentaram na final da Copa Sul-Americana?

O RB Bragantino já está classificado para a decisão do torneio na atual edição e o Athletico-PR é o favorito para conquistar a segunda vaga

Será que teremos final brasileira tanto na Libertadores como na Sul-Americana? Basta um empate simples do Athletico-PR contra o Peñarol, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), e o Furacão enfrentará o RB Bragantino na decisão do torneio.

Possivelmente, um feito histórico: quatro brasileiros disputando os dois títulos internacionais do continente. Mas será que já tivemos algo parecido, com dois times do Brasil na decisão da Copa Sul-Americana?

A resposta é não. Caso o Athletico-PR derrote o Peñarol nesta quinta, o Furacão e o RB Bragantino farão história como a primeira final brasileira da história da Sula.

Até 2016, porém, isso era impossível, já que uma das regras da fórmula de disputa do torneio fazia com que dois times do mesmo país fossem forçados a se enfrentar nas semifinais para que não houvessem "decisões locais". Foi assim que o Goiás eliminou o Palmeiras, em 2010, e a Ponte Preta eliminou o São Paulo, em 2013.

De qualquer forma, no caso da classificação do Athletico, seria apenas a segunda vez que equipes do mesmo país disputariam a decisão: em 2020, o Defensa y Justicia (de Hernán Crespo) derrotou o Lanús para se sagrar campeão da Copa Sul-Americana, em final argentina.

E na Copa Conmebol?

Na Copa Conmebol, competição considerada como antecessora da Copa Sul-Americana, era possível acontecer tal feito à partir da edição de 1998. Mesmo assim, nenhuma das vezes que tal competição foi disputada terminou com uma final brasileira.

Em 1998, até ficamos próximos, com três brasileiros nas semifinais (Santos, Sampaio Corrêa e Atlético-MG), mas o Galo foi derrotado pelo Rosario Central e não pôde enfrentar o Peixe na decisão.

E na Copa Mercosul?

Na Copa Mercosul, outra competição considerada como antecessora da Copa Sul-Americana, em três das quatro edições tivemos finais brasileiras: