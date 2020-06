Quantas finais Messi disputou na carreira?

Camisa 10 do Barcelona e Argentina tem vasta experiência em jogos decisivos como jogador profissional

Messi tem mais finais disputadas no futebol do que anos de vida. Prestes a completar 33 anos no próximo dia 24 de junho, o atacante Lionel Messi já encarou 34 decisões na carreira.

Este levantamento da Goal inclui decisões disputadas com as camisas do e seleção da . Considerando que Messi estreou pelos profissionais em 2004, e que possui 16 anos de atividade desde então, a média de decisões disputadas chega a pouco mais de duas por temporada. Entre os 42 compromissos de partida única ou ida e volta (como na Supercopa da ), o camisa 10 marcou, ao todo, 30 gols, ganhou 23 títulos e perdeu 11.

Confira abaixo os detalhes de cada uma dessas finais, em ordem cronológica, desde o , contra a , até a final da 2018/2019, diante do .

Mais times

2/7/2005 | Mundial Sub-20 | Argentina 2 x 1 Nigéria

(Foto: John Thys/AFP/Getty Images)

No dia 2 de julho de 2005, Messi conquistaria o primeiro dos 22 troféus da carreira. Na final do Mundial Sub-20, na , o então camisa 18 marcou os dois gols da vitória dos argentinos diante da Nigéria, ambos de pênalti, e, assim, ajudou a seleção albiceleste a chegar ao então pentacampeonato da categoria.

Um fato curioso é que o técnico Francisco Ferraro deixou o jogador do Barcelona no banco de reservas no início do torneio por decisão pessoal, mas abortou a ideia durante o torneio e colocou o atacante entre os 11 iniciais. Leo acabou a competição com seis bolas nas redes adversárias, o que rendeu os prêmios de artilheiro e melhor jogador da competição. Naquele grupo, estavam jogadores renomados pelo mundo da bola, como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia e Fernando Gago.

17/8/2006 | | 0 x 1 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Em 17 de agosto de 2006, no Estadio Olímpico Lluís Companys, ou Cornellà El Prat, o então camisa 19 do Barcelona entraria em campo no lugar de Ludovic Giuly para jogar a partida de ida da Supercopa da Espanha contra o rival, Espanyol. Leo esteve em campo nos últimos 30 minutos de um confronto que os blaugranas venceram, justamente por conta do gol do atacante francês.

20/8/2006 | Supercopa da Espanha | Barcelona 3 x 0 Espanyol

(Foto: Getty Images)

Ao lado de Andrés Iniesta e abaixo de Gianluca Zambrotta, Leo posa para a foto dos campeões com a primeira medalha conquistada com a camisa blaugrana. O canhoto participou mais ativamente da segunda partida da Supercopa. Mesmo sem gols, esteve em campo durante os 90 minutos e incendiou a partida, que teve os tentos de Xavi e Deco por duas vezes. No rival estava Zabaleta, amigo e companheiro de seleção nacional.

25/8/2006 | | Barcelona 0 x 3

(Foto: Getty Images)

Poucos dias depois do triunfo contra o Espanyol, veio a primeira frustração em finais. Pela Supercopa da UEFA, o Barcelona - que entrava na disputa como ganhador da -, disputou a taça contra os campeões da então Copa da UEFA, no caso o Sevilla. O embate ocorreu no Estádio Louis II, em Mônaco, e teve como vencedora a equipe andaluz, por 3 a 0, graças aos gols de Renato, Kanouté e Maresca. Messi jogou os 90 minutos mas não se destacou.

15/7/2007 | | 3 x 0 Argentina

(Foto: Getty Images)

Outra derrota seguida, desta vez com a Argentina. A Albiceleste chegava para o clássico contra o Brasil depois de ter vencido os seis confrontos anteriores, além de demonstrar bom futebol. No entanto, os brasileiros levaram a melhor, graças aos gols de Julio Baptista, Roberto Ayala contra e Daniel Alves. Talvez tenha servido de consolo o fato de Messi ter sido eleito o Melhor Jogador Jovem da Copa América mas, pelo que a imagem demonstra, parece que não.

23/8/2008 | | Argentina 1 x 0 Nigéria

(Foto: Getty Images)

Messi conquistou o segundo título com a Argentina, mas ainda não era pela seleção principal. A albiceleste venceu o jogo por 1 a 0 contra a Nigéria e ficou com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O único gol da grande final foi marcado por Ángel Di María, aos 12 do segundo tempo, após assistência do camisa 15.

Além disso, a seleção chegou a doze partidas de invencibilidade na competição, defendendo o ouro conquistado na edição de Atenas, em 2004, além de obter a vingança sobre os jogos de Atlanta, em 1996, quando os africanos levaram o título. Naquela equipe estavam Romero, Zabaleta, Garay, Mascherano, Gago, Di María, Agüero e Lavezzi, todos membros do time da de 2014.

Mais artigos abaixo

13/5/2009 | Copa do Rei | 1 x 4 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Messi voltaria a ganhar uma final com o Barça, e seria, neste caso, a Copa do Rei, uma partida que a equipe catalã começou em desvantagem frente ao . Entretanto, os blaugranas conseguiram a virada e Messi fez o segundo gol. Tamanha foi a atuação do argentino, que até mesmos os torcedores bascos aplaudiram o jogador.

27/5/2009 | Champions League | Barcelona 2 x 0

(Foto: Getty Images)

O Barcelona conquistou a terceira Champions League de sua história depois de bater o Manchester United, em . A equipe inglesa, que tinha Cristiano Ronaldo como principal jogador, era considerada uma das melhores da Europa. No entanto, os gols de Eto'o e Messi deram ao time comandado por Pep Guardiola um Triplete histórico. Para muitos, este jogo foi o que marcou o início do argentino como melhor do mundo... e com a raridade de um gol de cabeça!

23/8/2009 | Supercopa da Espanha | Barcelona 3 x 0 Athletic Bilbao

(Foto: Getty Images)

Messi não disputou o jogo de ida da Supercopa da Espanha em 2009. Entretanto, atropelou o clube basco no jogo de volta: fez dois gols no triunfo por 3 a 0.

28/8/2009 | Supercopa da Europa | Barcelona 1 x 0

(Foto: Getty Images)

Um jogo em que até mesmo Messi demonstrou ser um jogador normal, tamanha a dificuldade encontrada contra os ucranianos. Entretanto, ele continuou a ser decisivo: foi de Lionel a assistência para Pedro fazer o único gol daquele encontro.

19/12/2009 | | Estudiantes 1 x 2 Barcelona

(Foto: Getty Images)

O Barça ficou no topo do mundo após um difícil encontro diante do Estudiantes. A vitória por 2 a 1 veio somente após o gol de peito feito pelo camisa 10: foi o sexto troféu levantado pelo Barcelona naquele ano mágico.

14/8/2010 | Supercopa da Espanha | Sevilla 3 x 1 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Depois do fracasso na Copa do Mundo de 2010, o primeiro jogo da Supercopa naquele ano foi uma derrota dura para o Sevilla. Mas, conforme fica ilustrado na imagem acima, Messi não começou entre os titulares: ingressou no gramado apenas no segundo tempo. A derrota foi dura, mas o camisa 10 já começava a preparar a sua revanche...

21/8/2010 | Supercopa da Espanha | Barcelona 4 x 0 Sevilla

(Foto: Getty Images)

Uma semana após o 3 a 1, o Barça entrou com o que tinha de melhor para buscar a virada. E conseguiu isso com um Messi espetacular, autor de três dos quatro gols marcados.

20/4/2011 | Copa do Rei | Barcelona 0 x 1

(Foto: Getty Images)

Uma das finais mais doloridas para a carreira de Messi, com derrota para o maior rival. A Copa do Rei de 2011 foi decidida graças a uma cabeçada espetacular de Cristiano Ronaldo, na prorrogação.

28/5/2011 | Champions League | Barcelona 3 x 1 Manchester United

(Foto: Getty Images)

Talvez tenha sido o ponto mais alto que o Barcelona conseguiu alcançar jogando futebol. Messi fez um dos gols na decisão de Wembley, contra o Manchester United, e foi eleito melhor jogador da partida.

14/8/2011 | Supercopa da Espanha | Real Madrid 2 x 2 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Como se fosse fácil, Messi voltou a deixar a sua marca contra o Real Madrid - fazendo o segundo gol barcelonista. O empate deixava a disputa pelo troféu em aberto, mas na volta o camisa 10 decidiria.

18/8/2011 | Supercopa da Espanha | Barcelona 3 x 2 Real Madrid

(Foto: Getty Images)

Um dia em que Cristiano Ronaldo se ajoelhou sem poder fazer nada. Messi fez o segundo e terceiro gol na vitória sobre o Real Madrid.

26/8/2011 | Supercopa da Europa | Barcelona 2 x 0

(Foto: Getty Images)

Supercampeões da Europa mais uma vez, e de novo com participação do argentino. Messi abriu o placar contra o Porto ainda no primeiro tempo, e deu a assistência para Fábregas completar a vitória. De quebra, o camisa 10 acabava com um tabu incômodo: jamais havia balançado as redes em Supercopas Europeias.

18/12/2011 | Mundial de Clubes | 0 x 4 Barcelona

(Foto: Getty Images)

O primeiro encontro com Neymar foi um pesadelo para o Santos: Messi abriu o placar e finalizou a goleada por 4 a 0 que deu mais um título mundial para o Barça.

25/5/2012 | Copa do Rei | Athletic Bilbao 0 x 3 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Na última decisão disputada sob o comando de Guardiola, Messi dedicou um gol ao mestre catalão e ajudou o Barcelona em uma tranquila vitória sobre o Athletic Bilbao.

23/8/2012 | Supercopa da Espanha | Barcelona 3 x 2 Real Madrid

(Foto: Getty Images)

Barcelona ganhava de 3 a 2 do Real Madrid na partida de ida da Supercopa da Espanha de 2012, jogo em que Víctor Valdés complicou tudo com um erro colossal e que colocaria os Blancos no jogo. O 3 a 1 parecia um bom resultado, mas o título ficaria em suspenso depois da falha. Leo Messi não se ausentou da responsabilidade, e foi às redes com o 2 a 1 parcial, aos 24 do segundo tempo.

29/8/2012 | Supercopa da Espanha | Real Madrid 2 x 1 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Na volta, disputada no Santiago Bernabéu, Messi voltaria a marcar no Real Madrid. Desta vez de falta, um golaço que criou um clima de suspense na final, mas que não seria suficiente para alcançar o título, já que os Blancos levaram a melhor pelo critério dos gols fora.

21/8/2013 | Supercopa da Espanha | 1 x 1 Barcelona

(Foto: Getty Images)

"Messi sofreu uma lesão e, seguramente, vamos aguardar os exames e confirmar a gravidade da contusão". Palavras do então técnico, Tata Martino, que, na sua estreia pelos blaugranas, não contou com o compatriota por boa parte do jogo, sendo que ele foi substituído ainda no primeiro tempo por Cesc Fàbregas. O gol dos culés, no entanto, foi de outro estreante: Neymar, que empurrou a bola nas redes colchoneras de cabeça.

29/8/2013 | Supercopa da Espanha | Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid

(Foto: Getty Images)

Leo novamente ficou sem colocar uma bola na rede em finais, que, nessa ocasião, acabou em 0 a 0. Não marcou nem cobrando pênalti, já que a redonda parou no travessão. Mais uma vez, Courtois não teve a meta vazada pelo camisa 10, que não estufou as redes contra o belga durante toda a temporada. O gol marcado fora de casa fez com que a Supercopa da Espanha ficasse no Camp Nou.

16/4/2014 | Copa do Rei | Real Madrid 2 x 1 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Messi não teve uma boa atuação no clássico, válido pela Copa do Rei. O gol antológico marcado por Gareth Bale, no segundo tempo da partida, fez com que o título ficasse com o time de Madrid.

13/7/2014 | Copa do Mundo Brasil 2014 | 1 x 0 Argentina

(Foto: Getty Images)

O camisa 10 foi peça fundamental durante a campanha da albiceleste durante o Mundial, que prometia entrar para a história, por ser em terras brasileiras. O gol de Götze, porém, fez com que Messi terminasse a temporada de mãos abanando, sendo a final mais dolorosa da carreira.

30/5/2015 | Copa do Rei | Athletic 1 x 3 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Com uma temporada para guardar na memória, Leo anotou o primeiro e o terceiro tentos da vitória dos catalães. Era o segundo título do tricampeonato obtido naquela temporada.

6/6/2015 | Champions League | 1 x 3 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Sem brilhar muito - não colocou nenhuma bola na rede adversária -, Messi levantou a quarta "Orelhuda", após vencer a Juventus de Carlitos Tévez.

4/7/2015 | Copa América | (4) 0 x 0 (1) Argentina

(Foto: Getty Images)

Era para ser a revanche perfeita após a derrota na final da Copa contra a Alemanha, um ano antes. Tudo se encaminhava para que Messi finalmente erguesse um troféu pela seleção, mas o camisa 10 parecia "escondido", enquanto o Chile suportou a pressão no tempo regulamentar e ganhou nos pênaltis.

11/8/2015 | Supercopa da UEFA | Barcelona 5 x 4 Sevilla

(Foto: Getty Images)

Apenas um mês depois do fracasso no Estádio Olímpico de Santiago, o Barcelona foi a campo pela Supercopa da UEFA, contra o Sevilla. Foi um confronto épico disputado na Geórgia. Leo marcou dois golaços de falta e, após uma quase virada dos adversários, um gol de Pedro nos acréscimos levou o troféu para a Catalunha.

14/8/2015 | Supercopa da Espanha | Athletic Bilbao 4 x 0 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Depois de poucos dias da final em solo georgiano, Messi teve que voltar a campo, desta vez pelos catalães, no jogo de ida da Supercopa da Espanha. Os bascos aplicaram sonoros 4 gols nos rivais e saíram em vantagem na disputa do título.

17/8/2015 | Supercopa da Espanha | Barcelona 1 x 1 Athletic Bilbao

(Foto: Getty Images)

O gol de Leo na partida de volta não ajudou a virar o placar agregado. Assim, foi-se embora a chance de conseguir um "sexteto" de títulos.

20/12/2015 | Mundial de Clubes | 0 x 3 Barcelona

(Foto: Getty Images)

O jogador não esteve em campo nas semifinais por conta de um mal estar, mas participou ativamente da final e abriu o marcador com um golaço. O camisa 10 foi fundamental para a vitória, mais uma vez em cima de uma equipe argentina.

22/5/2016 | Copa do Rei | Barcelona 2 x 0 Sevilla

(Foto: Getty Images)

Depois de ficar no 0 a 0 durante o tempo normal, Messi deu duas assistências - para Jordi Alba e Neymar - e ajudou os culés a levantarem mais um caneco

26/6/2016 | Copa América Centenário | Argentina (2) 0 x 0 (4) Chile

(Foto: Getty Images)

Outra decepção com a Argentina. Nos , o atacante tentou mais uma vez conquistar o primeiro título com a seleção, mas parou nos pênaltis. Depois dessa derrota, ele anunciou a "aposentadoria" da equipe nacional, ideia que deixou para trás poucos meses depois.

14/8/2016 | Supercopa da Espanha | Sevilla 0 x 2 Barcelona

(Foto: Getty Images)

Depois de outra frustração com a albiceleste, Messi voltou disposto (e com um cabelo loiro platinado) ao time blaugrana para demonstrar bom futebol contra o Sevilla. Foi dele o passe para o gol de Munir, o segundo da partida de ida, no Ramón Sánchez Pizjuán.

17/8/2016 | Supercopa da Espanha | Barcelona 3 x 0 Sevilla

(Foto: Getty Images)

O faro de gol do camisa 10 fez a diferença, de modo que ele conseguiu marcar o gol que fechou o confronto em 5 a 0 no placar agregado, garantindo mais um título.

27/5/2017 | Copa do Rei | Barcelona 3 x 1 Deportivo

(Foto: Getty Images)

Diante da equipe comandada por Mauricio Pellegrino, Messi fez uma partida memorável - abriu o placar aos 30 do primeiro tempo - e comemorou o 30º título da carreira.

13/8/2017 | Supercopa da Espanha | Barcelona 1 x 3 Real Madrid

(Foto: Getty Images)

Outro "El Clásico" para definir um título, porém esse serviu para que Ernesto Valverde começasse a passagem pelo clube com o pé esquerdo. O gol de pênalti de Messi serviu para um empate temporário, mas, nos últimos 10 minutos de jogo, os Blancos acordaram para a partida e marcaram duas vezes, levando a vantagem na partida de ida.

16/8/2017 | Supercopa da Espanha | Real Madrid 2 x 0 Barcelona

(Foto: Getty Images)

A partida de volta foi uma mera formalidade para os merengues, que ganharam por 2 a 0 e ergueram a taça da Supercopa, fazendo com que Messi não erguesse o troféu mais uma vez.

21/4/2018 | Copa del Rey | Sevilla 0 x 5 Barcelona

(Foto: Getty Images)

O Barcelona foi tetracampeão (2015, 2016, 2017 e 2018) da Copa do Rei. O clube catalão não tomou conhecimento do Sevilla, enfiou 5 a 0 e levou o título pela 30ª vez em sua história. Suárez (2x), Messi, Iniesta e Coutinho fizeram os gols.

12/8/2018 | Copa del Rey | Barcelona 2 x 1 Sevilla

(Foto: Getty Images)

Com o doblete conquistado com a vitória em , o Barça voltaria a medir forças contra o seu adversário da final da Copa na temporada passada. Em jogo único realizado em Tânger, no , o placar foi mais apertado: 2 a 1, de virada, graças aos gols de Piqué e Dembélé - Sarabia marcou o gol dos andaluzes.

Foi o 35º título de Lio na carreira - 34 deles só pelos catalães!

25/5/2019 | Copa del Rey | Barcelona 1 x 2 Valencia

(Foto: Getty Images)

Messi voltou a disputar a final da Copa do Rei da temporada 2018/2019. No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Gameiro e Rodrigo marcaram para o Valencia. O craque argentino descontou aos 27 minutos do segundo tempo, após rebote do goleiro, mas não conseguiu evitar o vice.