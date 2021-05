Quantas finais de Liga dos Campeões Pep Guardiola disputou como treinador e jogador?

O Manchester City bateu o PSG e está classificado para a grande decisão da Champions; mas quantas finais contaram com a participação do catalão?

Ganhar a Liga dos Campeões da Uefa é o sonho de qualquer jogador, treinador, torcedor e dirigente. É muito difícil para qualquer um vencer o torneio: imagine então repetir a proeza como jogador e treinador?

Um dos poucos que conseguiu tal façanha foi Pep Guardiola, que foi campeão do torneio como meio-campista e como técnico. Agora, o catalão está mais uma vez na decisão da competição, após eliminar o PSG nas semifinais: o seu Manchester City irá enfrentar o Chelsea em um duelo inglês.

Mas quantas vezes Guardiola conseguiu alcançar às finais da competição? A Goal fez o levantamento e traz os números pra você.

Como treinador: Três finais e dois títulos - com uma decisão por jogar

Como técnico, Guardiola também venceu a Liga dos Campeões em sua primeira temporada no Barcelona, em 2008-09, em cima do Manchester United, em Roma. Dois anos depois, repetiu a proeza novamente contra os Red Devils, em 2010-11, no mítico estádio de Wembley.

Assim, muitos esperavam que o treinador conseguisse formar uma "dinastia" na Champions... mas ele só foi voltar à decisão da competição neste ano, após alguns insucessos com Barça, Bayern e Manchester City.

Agora, está classificado e enfrentará o Chelsea em Istambul, com aquele que talvez seja seu time mais maduro: o Manchester City ainda está invicto no torneio e pinta como grande favorito para levantar o título pela primeira vez em sua história.