Quantas contratações de última hora: a 3,25, gol de Woltemade contra o Milan, a Fiorentina aposta em Beto e Goncalves

Um mercado movimentado até o último dia, com muitas contratações de última hora que podem estrear já na terceira rodada da Serie A, que começa na noite de sexta-feira com o duelo entre Genoa e Como. Entre os homens de Fabregas, chama atenção justamente a contratação de Moise Kean: o atacante da Itália, logo de cara, marcou no “Ferraris” e um novo gol dele está cotado a 2,50 na Sisal e 2,55 na Planetwin365.





O nome que mais desperta curiosidade é certamente o de Nick Woltemade, contratado há um ano por 90 milhões junto ao Newcastle e agora emprestado à Juventus: um gol imediato do alemão diante da própria torcida no clássico contra o Milan é uma hipótese fixada em 3,25. Mais altas são as cotações de artilheiro dos outros dois reforços em busca da estreia, o jogador da Juventus Sarr e o do Milan Hutchinson, ambos fixados em 6 vezes o valor apostado

Quem também mudou bastante foi a Fiorentina, ainda com 0 ponto e zero gols após duas rodadas. Será Beto a substituir o saindo Kean, e o ex-Udinese no mercado de marcadores contra o Torino é oferecido a 2,75, cotação que sobe ligeiramente para 3,00 para Goncalves, português que chegou do Sporting Lisboa. Na mesma partida, atenção à lei do ex: Rolando Mandragora voltou ao Torino após quatro temporadas na Fiorentina. Seu retorno ao Franchi com um gol está cotado a 6,00.