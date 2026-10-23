Moyes se prepara para duelo com ex-pupilo no Emirates
O técnico do Everton, David Moyes, enfrentará seu ex-meio-campista Mikel Arteta quando o time visitar o Arsenal no Emirates Stadium. Moyes contratou Arteta para o Everton em janeiro de 2005. O espanhol passou seis anos e meio no clube antes de se mudar para o norte de Londres.
Desde então, Arteta construiu uma carreira de destaque como treinador: conquistou a Copa da Inglaterra em 2020 e levou o Arsenal ao seu primeiro título da Premier League em 22 anos, em maio.
Moyes demonstrou orgulho pelas conquistas de Arteta ao refletir sobre as influências táticas e culturais por trás de seu sucesso.
Moyes se pergunta o que Arteta aproveitou de seu estilo de trabalho
Ao falar sobre como a identidade de Arteta como treinador se desenvolveu após trabalhar com Pep Guardiola no Manchester City, Moyes refletiu sobre sua própria influência no técnico de 44 anos. “Sempre penso: ‘Mikel trabalhou com Pep, o que ele teria aproveitado de mim?’ Sinceramente, não sei”, afirmou Moyes.
“Sei como Pep trabalha, o quanto seus times são bons e o que Mikel viu... Mas há muitas outras coisas, como ter uma cultura vencedora e um time vencedor.”
Tópicos relacionados
“A forma como você lida com os jogadores, o que exige deles, os padrões que estabelece. Espero que, de alguma forma, ele tenha aproveitado um pouco disso”, acrescentou Moyes.
Técnico do Everton rebate críticos de Arteta no início de sua passagem pelo Arsenal e elogia influência basca
Moyes defendeu Arteta das críticas recebidas no início de sua passagem pelo Arsenal e rejeitou a pressão da imprensa que o espanhol enfrentou antes de conquistar títulos. “Lembro de ouvir pessoas falando sobre o que ele não tinha feito. Eu pensava: ‘Que grande bobagem’”, recordou Moyes.
“Ele ganhou a Copa da Inglaterra ao fim do primeiro ano, e havia gente dizendo: ‘Ele não ganhou nada.’ Agora ele está entre os melhores, conquistando a Premier League.”
Moyes também destacou a onda de treinadores bascos na Inglaterra, ao lado de Unai Emery, Andoni Iraola e Xabi Alonso: “Olhem os caras que saíram do País Basco... Parece que, no momento, eles têm uma fórmula mágica.”
Arteta se consolida entre a elite dos treinadores
Moyes afirmou que Arteta já está entre os melhores treinadores do futebol mundial, enquanto o Arsenal segue competindo no mais alto nível nas competições nacionais e europeias.
“Ele está enfrentando os melhores times da Champions League”, observou Moyes. “Neste momento, está entre os melhores treinadores do mundo.”
O Everton visita o Emirates Stadium com o objetivo de atrapalhar o Arsenal de Arteta na disputa pelo título no norte de Londres.