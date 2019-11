Quando é o sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

Mundial será disputado no Catar, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022

Após encerrar o ano com a vitória da seleção brasileira sobre a por 3 a 0 e quebrar o jejum de cinco jogos sem saber o que é vencer , o técnico Tite já se concentra para o início das Eliminatórias da 2022.

O Brasil agora só volta a campo em compromisso oficial, nas eliminatórias . O sorteio para a definição da tabela, será realizado em Cartagena, na , dia 3 de dezembro.

Confira todos os detalhes do sorteio!

QUANDO E ONDE SERÁ O SORTEIO?

O sorteio para a definição da tabela, em pontos corridos, será realizado em Cartagena, na Colômbia, no próximo dia 3 de dezembro.

QUAL É O CRITÉRIO DAS ELIMINATÓRIAS

Dez seleções disputam entre si em turno e returno em um total de 18 partidas. A ordem dos confrontos das Eliminatórias será definida por meio do sorteio. O Conselho da Conmebol definiu que serão oito rodadas em 2020, com jogos em março, setembro, outubro e novembro. Em 2021 serão mais dez jogos em março, junho, setembro, outubro e novembro. As partidas de repescagem acontecerão em março de 2022.

QUAIS SÃO AS SELEÇÕES PARTICIPANTES?