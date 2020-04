Quando vai ser a final da Liga dos Campeões?

Em entrevista, presidente da UEFA estipulou uma data limite para encerrar a competição

Os jogos valido pela edição 2019-20 da atual , a Liga dos Campeões da Europa, foram interrompidos após as oitavas de final por causa da pandemia do novo coronavírus.

Assim como acontece com todos os campeonatos do mundo, exceção apenas à Bielorrússia, os jogos de futebol não estão acontecendo e não há um prazo seguro para a retomada das partidas.

Entretanto, durante entrevista concedida à ZDF, da , o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, indicou que a data de 3 de agosto será o máximo limite para a realização da final da Champions.

“Podemos jogar com o sistema atual ou fazer uma partida com sorteio para jogar em casa, fora ou campo neutro. Mas agora é só teoria. Em 3 de agosto deve se estar encerrada a Champions League, é uma situação extraordinária. Podemos jogar nas mesmas datas dos campeonatos locais, na mesma hora, deveremos ser flexíveis”, afirmou.

“As pessoas estão nervosas e ansiosas. O futebol é uma indústria séria e que se importa com as pessoas. As grandes estrelas do momento são os médicos e enfermeiras”.

“Se as autoridades permitirem, podemos fazer. Dependemos dos governos nacionais. De todas as formas é melhor com portões fechados e com televisão, o futebol é o que as pessoas querem”, completou.

Independentemente desta data limite de 3 de agosto, a indicação é de que a grande decisão do futebol de clubes europeu deverá acontecer, pela primeira vez na história, sem torcida.