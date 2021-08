Quando vai ser a apresentação de Messi no PSG? Onde assistir?

O clube convocou uma coletiva de imprensa enquanto dá pistas do anúncio da contratação do argentino

Lionel Messi ainda não foi oficialmente anunciado pelo PSG, mas já é possível ter 100% de certeza que este é o destino do argentino após deixar o Barcelona. Além da comemoração de Neymar por reencontrar seu ex-companheiro de Barça, o próprio clube já está dando pistas do reforço em suas redes sociais. E a apresentação do craque já está marcada.

Sempre assunto quente na imprensa mundial, Messi tomou ainda mais conta das manchetes ao anunciar sua saída do Barcelona e com sua chegada iminente ao PSG. O craque já está em Paris com sua família e já apareceu com uma camisa que indica o acerto com o time, e o clube tem postado dicas em suas redes sociais - seis bolas de ouro aos pés da Torre Eiffel, uma bandeira da argentina no vestiário entre as camisas de Neymar e Mbappé etc.

Quando será e como assistir ao anúncio de Messi no PSG?

Agora, só falta o anúncio oficial e a apresentação, que já tem data para acontecer. O PSG anunciou em sua conta oficial no Twitter uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira (11), às 11h no horário local e 6h de Brasília - a transmissão se inicia uma hora antes, pelo canal oficial do clube PSG.TV.

O Barcelona anunciou na quinta-feira (5) que, por normas da La Liga, não havia acertado um novo contrato com Messi, que ficou oficialmente livre no mercado. Não demorou para que o PSG fosse apontado como novo clube do argentino, que confirmou as conversas em sua despedida do clube.

O contrato de Messi com o PSG, segundo apurado pela Goal, será válido por dois anos, até 2023, com opção ainda de extensão para 2024. O salário anual do jogador, que chegou a aceitar uma redução de 50% para ficar no Barcelona, será entre 30 e 35 milhões de euros (R$ 184-215 milhões).