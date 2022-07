Quando vai começar a temporada 2022/23 da Bundesliga alemã? Datas, times da edição e mais informações

A primeira divisão alemã terá sua programação ligeiramente ajustada para acomodar a Copa do Mundo do Qatar no final do ano

A temporada 2021/22 não foi de tantas emoções na Bundesliga, já que a corrida pelo título, ficou apenas com o Bayern de Munique desde o início do campeonato. Já a disputa entre os quatro primeiros e a batalha contra o rebaixamento foram para a última rodada, e a promessa é de acontecer algo parecido em 2022/23.

Muito dinheiro será investido durante a janela de transferências de verão, com acordos atraentes já em vigor, e uma audiência global continuará a se divertir com alguns dos melhores talentos do planeta na primeira divisão alemã.

Haverá alguns ajustes no cronograma na próxima campanha, já que a Copa do Mundo ocorrerá no meio da temporada europeia, mas o objetivo final permanece o mesmo e a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada, que já tem seu calendário definido.

Quando começará a temporada 2022/23 da Bundesliga?

Com uma viagem no meio da temporada ao Qatar, a temporada 2022/23 da Bundesliga começará mais cedo do que o habitual, no dia 5 de agosto.

Os jogadores que competem na primeira divisão desta vez terão cerca de dois meses e meio de folga, embora o treinamento e os jogos da pré-temporada sejam alocados nesse intervalo.

A ação será pausada no dia 12 de novembro, logo antes do início Copa do Mundo.

Quando terminará a temporada 2022/23 da Bundesliga?

A Copa do Mundo de 2022 acontece entre os dias 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Qualquer profissional envolvido nesse torneio terá uma grande pausa antes que a ação da Bundesliga seja retomada no dia 21 de janeiro.

A partir desse ponto, a temporada será jogada até o fim em 27 de maio de 2023.

Quais equipes estão envolvidas na Bundesliga 2022/23?

Mais uma vez, 18 equipes vão competir na temporada 2022/23 da Bundesliga, com dois times promovidos substituindo aqueles que foram rebaixados.

Schalke 04 e Werder Bremen estão de volta à elite do futebol alemão após passagem na segunda divisão.

Em 2021/22, Greuther Fürth e Arminia Bielefeld foram rebaixados e tentarão retornar ao grande palco do futebol alemão via segunda divisão.

Clube Estádio Augsburg SGL Arena Bayer Leverkusen BayArena Bayern de Munique Allianz Arena Bochum Vonovia Ruhrstadion Borussia Dortmund Signal Iduna Park Borussia Mönchengladbach Borussia-Park Eintracht Frankfurt Deutsche Bank Park Colônia RheinEnergieStadion Freiburg Europa-Park Stadion Hertha Berlin Olympistadion Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena Mainz 05 MEWA Arena RB Leipzig Red Bull Arena Leipzig Schalke 04 Veltins-Arena VfB Stuttgart Mercedes-Benz Arena Union Berlin An der Alten Försterei Werder Bremen Weserstadion Wolfsburg Volkswagen Arena

Quais serão os jogos da primeira rodada da Bundesliga?

A próxima temporada da competição vai começar no dia 5 de agosto, uma sexta-feira, com o jogo entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. Confira os nove confrontos da rodada inaugural da competição.