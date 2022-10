Quando será São Paulo x Coritiba, jogo adiado pela final da Sul-Americana 2022?

O duelo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro precisou ser adiado

O duelo entre São Paulo e Coritiba, no Morumbi, válido pela 29ª do Brasileirão 2022, precisou ter sua data alterada por causa da final da Copa Sul-Americana – na qual o Tricolor foi derrotado pelo Independiente Del Valle.

Inicialmente a partida estava agendada para 3 de outubro. No entanto, a CBF alterou a data para o dia 20 do mesmo mês. O São Paulo disputou a final da Copa Sul-Americana no dia 1º deste décimo mês de 2022. No jogo realizado na Argentina, a equipe treinada por Rogério Ceni foi derrotada por 1 a 0.

Agora apenas com a disputa do Brasileirão pela frente, o São Paulo busca se afastar da zona de rebaixamento e ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Libertadores 2023.