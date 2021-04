Quando será Real Madrid x Chelsea pelas semifinais da Liga dos Campeões?

Os dois times vão disputar uma vaga na final da Champions League em dois jogos

Após jogos emocionantes, as semifinais da Liga dos Campeões 2020/21 estão definidas. Real Madrid e Chelsea medem forças, enquanto do outro lado PSG e Manchester City, em um duelo bilionário, definem a outra vaga na decisão da UCL.

A final do torneio está marcada para o dia 29 de maio, no Atatürk Olimpiyat Stadı, em Istambul, na Turquia. O próximo dono da Orelhuda está entre quatro clubes, que no começo do próximo mês irão, em dois jogos, em casa e fora, definir quem mais merece a tão sonhada taça.

Zinedine Zidane ainda tenta reestruturar o Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo, mas vem encontrando em alguns jovens, como Vinicius Júnior, e no faro de gol de Benzema, a solução dos seus problemas. Já o Chelsea, desde a chegada de Thomas Tuchel, vive ascenção, mas terá de superar o 13 vezes campeão da UCL.

Os dois jogos das semifinais prometem altas emoções aos torcedores e entusiastas do futebol. A chave que cruzou os dois times estava definida desde o sorteio das quartas de final, que já montou os confrontos até a final.

Quando serão os jogos das semifinais entre Real Madrid e Chelsea?

Jogo de ida

Terça-feira, 27 de abril de 2021 - Real Madrid x Chelsea (16h)

Jogo de volta

Quarta-feira, 5 de maio de 2021 - Chelsea x Real Madrid (16h)

Como cada time chegou à semifinal?

O Real Madrid teve tropeços na fase de grupos. Apesar de passar em primeiro lugar no Grupo B, com três vitórias, um empate e duas derrotas, ambas para o Shakhtar Donetsk, o time de Zizou não encantava. Nas fases de mata-mata, engrenou, batendo a Atalanta, com dois triunfos, e o Liverpool, também com superioridade.

"Para mim é especial contra a minha antiga equipe. Sofreram poucos gols e será um jogo difícil. Estamos lá com o desejo de ganhar mais uma Liga dos Campeões. Espero que alguns lesionados possam voltar e assim continuamos a melhorar, mas esses que jogaram hoje mostraram que somos uma grande equipe", disse o goleiro Courtois.

Por outro lado, o Chelsea, invicto na primeira fase, com quatro vitórias e dois empates, teve três triunfos seguidos, dois contra o Atlético de Madrid nas oitavas e um contra o Porto, nas quartas, por 2 a 0, fora de casa. Em casa, perdeu por 1 a 0, mas administando o jogo e ficando com a vaga nas semis.