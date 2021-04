Quando será PSG x Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões?

Os dois times vão disputar uma vaga na final da Champions League em dois jogos

As semifinais da Liga dos Campeões 2020/21 estão definidas. De um lado Real Madrid e Chelsea se enfrentam buscando vaga na grande decisão, do outro o Manchester City encara o PSG em um duelo bilionário.

A disputa pelo título da Champions League está cada vez mais quente, Agora apenas quatro times estão na disputa pela Orelhuda, que será entregue ao campeão em meio, mas antes, os quatro classificados tem que encarar as duas partidas da semifinal da competição.

Uma das chaves fez com que dois dos times com fama de ricos se encontrassem. Manchester City e PSG são dois times com investidores privados e que, portanto, têm menos problemas financeiros. Para além disso, os dois times são casa de grandes nomes do futebol atual e têm emergido como duas potenciais forças do futebol europeu.

De um lado os ingleses comandados por Pep Guardiola e do outro os franceses de Neymar e companhia. Os dois jogos das semifinais prometem altas emoções aos torcedores e entusiastas do futebol. A chave que cruzou os dois times estava definida desde o sorteio das quartas de final, que já montou os confrontos até a final.

Quando serão os jogos das semifinais entre PSG e Manchester City?

Jogo de ida

Quarta-feira, 27 de abril de 2021 - PSG x Manchester City (horário a definir)

Jogo de volta

Terça-feira, 4 de maio de 2021 - Manchester City x PSG (horário a definir)

Como cada time chegou à semifinal?

O Manchester City brilhou na fase de grupos, com cinco vitórias e um empate que o classificaram como líder do Grupo C, seguido pelo Porto. Nas oitavas de final, os ingleses eliminaram o Borussia Mönchengladbach, com duas vitórias por 2 a 0. Nas quartas de final, o City levou a melhor sobre o Borussia Dortmund, novamente com dois placares iguais, desta vez por 2 a 1, precisando virar no segundo jogo, fora de casa, sem levar um gol sequer do artilheiro da competição, Haaland.

Já o PSG, finalista da última edição da Champions, se classificou como líder do Grupo H, com quatro vitórias e duas derrotas. Na fase seguinte, passou pelo Barcelona, com direito a uma goleada por 4 a 1 no jogo de ida, na Espanha. Nas quartas, reeditou a decisão de 2019/20, contra o Bayern de Munique, mas desta vez levou a melhor, se classificando pelo critério de gols marcados fora de casa.