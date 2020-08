Quando será o próximo El Clássico? Real Madrid e Barcelona já sabem data da próxima partida

Confrontos entre os dois rivais já tem data marcada na próxima edição da La Liga

e já sabem quando voltarão a se encontrar na próxima temporada. O próximo El Clássico foi confirmado para o dia 25 de outubro, no Camp Nou, partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol. Os clubes se enfrentaram pela última vez no dia 1 de março, também pela , com vitória dos merengues por 2 a 0 - Vinícius Jr. e Mariano Díaz marcaram os tentos do jogo.

Esta partida, inclusive, pode ter sido o último El Clássico disputado por ninguém menos que Lionel Messi. O argentino pediu para sair do Barcelona, baseado em uma cláusula que o permite ir embora de graça ao final de cada temporada . Enquanto o jogador falta a treinos e negocia sua saída, pode ter dado adeus aos duelos diante do Real Madrid com uma derrota - o começo do fim da liderança da equipe catalã no Campeonato Espanhol 2019-20.

Outros jogadorem que devem ter disputado seus últimos clássicos são Gareth Bale e James Rodríguez , do Real, bem como Luis Suárez e Ivan Rakitic, do Barça. Por outro lado, Martin Odegaard, de volta ao Santiago Bernabéu, deve ganhar minutos.

Os dois clubes também trabalham para já terem caras novas no próximo clássico: o novo treinador dos Blaugranas, Ronald Koeman, planeja uma reestruturação no elenco , ao passo que o clube merengue deseja se reforçar no mercado da bola .

(Foto: Angel Martinez/Getty)

Quando serão os próximos El Clássicos?

Barcelona e Real Madrid entram em campo no dia 25 de outubro, no Camp Nou, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O segundo confronto entre as equipes deve acontecer no dia 11 de abril de 2021, já no segundo turno, pela 30ª rodada.

Os clubes ainda podem se enfrentar por outras competições como a , a Liga dos Campeões ou pela Supercopa da .