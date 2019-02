Quando será o próximo El Clássico? Equipes se enfrentam ao menos em duas ocasiões em 2018-19

A rivalidade entre as tradicionais equipes da Espanha marca uma semana com dois El Clássicos. Confira:

A atual temporada de La Liga2018-19 ficou marcada por ser a primeira sem a presença de Cristiano Ronaldo, após a impactante transferência na qual deixou o Real Madrid para atuar na Juventus.

A rivalidade lendária entre Lionel Messi e o português chegou ao fim, e agora, o argentino é o novo capitão do Barcelona no lugar de Andres Iniesta. Por sua vez, com a saída de CR7, o Real Madrid aposta naquela que seria a principal esperança do clube nesta temporada, o brasileiro Vinícius Jr.

O clássico entre Barça e Real se encaixa facilmente no patamar dos maiores jogos do futebol. Com anos de tradição, as equipes estão prestes a escrever um novo capitulo do embate.



(Foto: Angel Martinez/Getty)

Quando será o próximo El Clássico?

Barcelona e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (27), em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. Na partida de ida, os blancos surpreenderam o Barça ao empatarem em pleno Camp Nou, em 1 a 1. Lucas Vásquez abriu o placar para os merengues e Malcom igualou para o time da casa.

A decisão de uma vaga à grande final será apenas o primeiro jogo entre os rivais espanhóis em menos de quatro dias. Na sequência, os times se enfrentam pela última vez na temporada, até então, já que existe a possibilidade de ambos se encontrarem nas quartas de final Champions League caso conquistem vaga e se cruzem no sorteio da competição. Confira os jogos restantes desta temporada:

27 de fevereiro - Real Madrid x Barcelona / Semifinal Copa do Rei

02 de março – Real Madrid x Barcelona / 26ª rodada La Liga