Quando será Ferroviária x Santos, jogo adiado por falta de energia no Paulista 2022?

A Federação Paulista de Futebol anunciou que o duelo entre Ferroviária e Santos, previsto para ocorrer no sábado (5), mas adiado devido a falta de energia, será realizado no dia 16 de março.

No entanto, a instituição ainda não confirmou o horário do duelo que será disputado na Arena Fonte Luminosa.

Na noite de sábado, as equipes chegaram a ir a campo, quando a energia do estádio e do bairro onde a Arena está localizada acabou em função em função da forte chuva que atingiu Araraquara.

A Fonte Luminosa virou Vila Belmiro? 🧐⚡️ pic.twitter.com/ZfPWT3HdKm — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 5, 2022

Aproximadamente uma hora depois, a energia voltou e o jogo foi remarcado para as 20h. No entanto, a luz tornou a faltarno estádio e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira anunciou a suspensão da partida.