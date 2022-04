Quando será a estreia de Renata Silveira narrando futebol masculino?

Após ganhar destaque narrando no SporTV e Premiere, Renata Silveira segue fazendo história no Grupo Globo. Agora, ela será a primeira mulher a narrar uma partida de futebol masculino na TV Globo.

Renata Silveira foi escalada para narrar o duelo entre Ceilândia e Botafogo, na próxima quarta-feira (20), pela Copa do Brasil, que será transmitido para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo que acompanhará Portuguesa-RJ e Corinthians.

Ao lado de Renata Silveira, a emissora carioca escalou os comentaristas Junior e Roger Flores, nomes conhecidos da casa nas partidas de futebol.

Contratada no fim dezembro de 2020, a narradora fez sua estreia no dia 10 de março, no SporTV, na goleada do Botafogo por 5 a 0 contra o Moto Club, válido pela Copa do Brasil. Em sua primeira transmissão no Grupo Globo, Renata Silveira teve a companhia de Renata Mendonça e Paulo Vinícius Coelho nos comentários.

Recentemente, aliás, Renata entrou para história ao ser a primeira mulher a narrar um jogo de futebol feminino na TV aberta, entre Flamengo e Gêmio, pela semifinal da Supercopa feminina.